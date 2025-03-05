遊客奈良亂丟垃圾　日人怒呼「滾出日本」　台網民一看照片尷尬了

日本政府觀光局推估2024年約有逾3600萬外籍旅客訪日，來自中國大陸、韓國及台灣的遊客分居前三名，除了帶動觀光商機，也造成不少觀光公害。



近日一位日本網友發文抱怨，有遊客在奈良公園亂丟垃圾，不僅造成環境髒亂，也危及當地鹿群的健康，引發關注。有網友發現推文的垃圾照片裡，竟有台灣人熟悉的「友露安」藥罐，不禁直呼：

丟臉哪！

近日一位日本網友發文抱怨遊客在奈良公園亂丟垃圾，有台灣網友發現照片裡有台灣人熟悉的「友露安」藥罐，不禁直呼「丟臉」。（X截圖）

近日一位日本網友發文抱怨遊客在奈良公園亂丟垃圾，有台灣網友發現照片裡有台灣人熟悉的「友露安」藥罐，不禁直呼「丟臉」。（X截圖）

近日一位日本網友發文抱怨遊客在奈良公園亂丟垃圾，有台灣網友發現照片裡有台灣人熟悉的「友露安」藥罐，不禁直呼「丟臉」。（X截圖）

日本一名網友在X（推特）貼出一張垃圾照並寫下「警告文」，指出「全部都是中國和韓國的垃圾，如果鹿吃下它會怎麼樣呢？不禮貌的人不該來這裡觀光，我感到非常難過與憤怒」，怒轟：

滾出日本！

從推文的垃圾照中，有寫著英文的面紙包、紅色的韓文標籤及藍色煙彈盒子，另外還有一樣是台灣人非常熟悉的感冒藥水玻璃瓶——「三支雨傘標 友露安」。臉書粉專「日本省錢小站」分享此貼文，並呼籲大家不要亂丟垃圾。

貼文曝光引發關注，網友紛紛留言 ：

「丟臉，垃圾帶走很難嗎？」

「感冒糖漿，看就知道是阿公阿嬤團」

「友露安應該是台灣人了啦」

「讓世界再一次看到台灣？」

「丟臉哪！」



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