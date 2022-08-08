電鍋電飯煲唔可以沖水洗　污漬原來影響加熱效果　教你3步驟清潔

電鍋、電飯煲是家庭不可或缺的料理好幫手，平時無論煮飯、煲湯、蒸糉子都能一鍋搞定。



不過電鍋不像一般鍋子，可以直接沖水清潔，經常累積不少污漬、水漬。近日台電就在臉書粉絲團《台電電力粉絲團》上分享，電鍋若沒清潔可能影響電鍋發熱效率，更提出2個清潔電鍋神物，讓電鍋變得乾凈又省電。

電鍋內的咖啡色污垢怎麼清？台電教你用2個便宜神物秒變新（點圖放大閱讀）：

+ 17

台電於日前在臉書粉絲團《台電電力粉絲團》上分享，利用電鍋蒸糉子雖然相當方便，但當湯汁溢出反覆加熱，卻容易在外鍋底部留下污漬、水垢，導致電鍋變黑變黃。

此外，台電也表示，污漬或水垢長期積在底部，也會影響電鍋發熱效率，造成食物加熱的時間增加。

對此，台電也分享清潔電鍋的3步驟：

1. 只需先將外鍋倒入白醋或放入檸檬。

【同場加映】同場加映｜洗衣機、雪櫃用多少年便要換？ 即睇12款電器建議使用期限（點圖了解更多）▼▼▼

+ 20

2. 緊接著加水到能覆蓋髒污處，並按下加熱煮沸後關電源，浸泡約2小時。

3. 隨後把水倒出再用抹布海棉擦拭，就能清潔乾淨。

台電表示，民眾也可以參照使用說明書裡的清潔方法，並溫馨提醒，不可將電鍋直接拿去沖水，否則會故障。

台電也傳授2個電鍋省電小技巧，第一，不需要保溫時，記得拔插頭或關電源；第二，用蒸架或蒸盤多道菜一起蒸，想省電的民眾務必學起來。

【同場加映】印尼男子娶電飯煲為妻獲網友祝賀 4天後又有離奇理由閃電離婚（點圖了解更多）▼▼▼

+ 8

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：電鍋內的咖啡色汙垢怎麼清？台電教你用2個便宜神物，免刷洗就能消滅惱人髒污】