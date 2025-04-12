年輕保安暴增！他揭「半小時做完事→全晚打遊戲」高流失率為什麼

他許多人找工作會尋找「錢多、事少」的職缺。日前有位台灣網友表示，他下班會去兼職外賣員，每次看到社區保安員都是坐著在玩遊戲，尤其夜班保安員還可以睡覺，讓他羨慕「是不是真的很爽，有冷氣、暖爐可以吹，我都想離職去他們那邊坐著領薪水」。



原PO指出保安員十分血汗，不僅工時長福利少，唯一優點可能僅剩工作內容輕鬆。（《回魂夜》劇照）

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一名台灣網友在Dcard發文表示，他現在正職工作下班後，都會去做外賣，已經持續一年多了，但每次送餐到社區，或者接到保安員的外賣單，會發現「保安員都坐著打遊戲、追劇」。原PO提到，除了豪宅的保安員以外，晚班保安員還會偷睡覺，每次都要大聲叫他們，或者敲門才會醒來，這讓原PO羨慕發問：

「是不是真的很爽，有冷氣、暖爐可以吹，我都想離職去他們那邊坐著領薪水。」



不過，原PO也指出保安員十分血汗，不僅工時長福利少，唯一優點可能僅剩工作內容輕鬆。另外，原PO表示目前保安員似乎愈來愈年輕化，曾在某社區遇過4位保安員，2位26歲、23與32歲各一位，秘書也僅27歲，雖然態度好又有禮貌：

「可是3個月左右都會換一批新面孔，能做超過半年的真是少數。」



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文章曝光後，有一名網友表示自己當過日、夜班保安員，坦言工作內容十分輕鬆，缺點就是工時長，「很消磨意志，不要遇到鯛（刁）民真的算爽，有目標的人不適合做太久」；另一名小社區的夜班車道保安員也分享經驗，他表示上哨後只需花半小時管理交通，之後就能窩在警衛室待命，等到凌晨3點再去停車場巡邏，接著早上6點半交通管理後就能下班：

「爽到我去買了一台掌上遊戲機來玩。」



但也有人分享保安員的缺點，除了有鄉民直言「你看到的都是爽的時侯，真的爽就不會常換面孔了」，也有過來人抱怨「保安員是我這輩子做過最沒尊嚴的工作」，他表示除了每天都要吸收同事內鬥、住戶的負能量等，而且工時長、福利差、薪水低、難請假、颱風天也必須上班等：

「總之不太適合年輕人去做。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】