對方秒睇IG story但唔互動？歐美熱話Orbiting繞道式關注6大動機

隨著社群媒體的發展，許多原本模糊的情感行為，如今在網絡上卻被放大觀察與分析，甚至為其命名，「繞道式關注」（Orbiting）便是其中之一。



這種現象指的是雙方——通常是那些曾經約會及曖昧過的對象或是交往過的前任——在現實生活中幾乎無實際互動，卻頻繁關注對方社群動態的行為。這種舉動令人感到困惑，不主動聯繫，但卻熱衷於「秒看」或「秒讚」，這樣的行為究竟反映了怎樣的心理動機？以下，小編整理了「繞道式關注」的成因及背後驅動的情感，或將為你的人際情感問題點盞明燈。

探討現代愛情中時常在IG，Threads等社交媒體，Orbiting繞道式關注現象6大背後成因與心理動機（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Orbiting繞道式關注6個動機成因（pexels@Tracy Le Blanc；01製圖）

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1. 在距離中刷刷存在感

「繞道式關注」其中幾個最為常見的現象便是「觀看IG story」或「為新Post點讚」，這種在社群平台上若即若離的行為，其實是一種無聲的存在暗示，也就是俗稱的「刷存在感」。在現實中彼此毫無實際互動，但仍在數位空間中保持一種淡淡的關注，傳遞了「我依然在乎」的訊號，卻不願意表達更多。對Orbiting者來說，這樣的微妙距離能保有一定的關係，也不需要承擔太多情感責任。

2. 割捨不下的隱形連結

原本曖昧或交往過的雙方，在因為種種原因斷聯或分手後，「繞道式關注」便成為了彼此間一種維繫情感的方式。儘管現實生活中不再有交集，但Orbiting卻能讓雙方在數位空間中深知彼此依然存在，這不僅是一種懷念，也是過去情感的延續。

或許有些人並非刻意「監視」，僅是無法輕易割捨掉曾經的關係，但這樣的行為卻常常讓被關注者陷入困惑，認為對方是否仍對自己保有過往情感，甚至因此產生誤解及情緒依賴（像是不斷確認對方是否已查看過今日IG story及Post等行為），最後形成一種無形的情感牽制。

3. 模糊的距離與情感試探

社群媒體的即時特性，使得彼此的動態能被即時追蹤，這成為「繞道式關注」常態化的催化劑。透過關注對方的貼文或限動，Orbiting者得以窺見對方的生活日常，這樣的行為不僅是好奇心的驅動，或許也隱含著一種彼此「看破不說破」的情感試探。

藉由這種即時互動來測試對方的反應，暗示著雖然彼此雙方的關係已逝，但自己卻依然在這條「軌道」上運行，並非完全離去。但是，通常這種情感關係的結局都是模糊不清的，因為沒有人願意邁出實際互動的步伐，僅願停留在網路互動的「隱約曖昧」中。

4. 自我需求的心理投射

但其實「繞道式關注」並不總是意圖傷害，也經常是出自於某種「沉默的關心」。即便彼此無法維繫曖昧關係或再度成為情侶，Orbiting者仍渴望在對方生活中扮演著某種角色。這種需求源於內心的自我投射，他們期望透過點讚或觀看來表達「我在意你」的訊息，但又避免過於深入。對部份人來說，這是一種「友好的關注」，藉此減輕雙方「結束關係」後的疏離感。

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5. 不徹底告別的依賴

「繞道式關注」也代表了一種情感上的依賴，在無法完全放下對方的情況下，數位互動成為替代的情感出口。Orbiting者藉由社群動態的觀看，得以用「第三方」的姿態了解對方，這種行為既不完全放下，也不明確進攻，造成一種曖昧不清的情感模糊狀態。長此以往，雙方在情感上會更加依賴彼此，並難以徹底走出關係的影響，形成一種摸不到但卻實際存在的「隱形負擔」。

6. 情感安慰抑或加深傷害？

對Orbiting者來說，這樣的行為是一種心理安慰的機制，使他們不至於完全脫離過往的情感，還能在網路世界中保有些微的「曖昧感」。然而，對於被關注者而言，「繞道式關注」往往會造成情感上的誤解，認為自己是不是依然「被需要」及「被在乎」。這種模糊關注既無法提供實際的情感支撐，又加深了雙方的依賴和困惑。這種行為徹底地反映了數位時代人際距離的脆弱，以及無法徹底告別卻又難以重返親密的自私。

「繞道式關注」這種獨特的數位情感現象，揭露了現代人渴望保持關係，卻又恐懼（或無法）承擔責任的矛盾心態，它讓人們在距離中體驗情感的微妙及曖昧不明的關係。Orbiting的出現不僅是社群媒體的產物，更是一面映照出人們情感需求的鏡子，提醒著我們，數位時代中的線上互動並不能代表什麼，隨時保持「人間清醒」、不掉入難以自拔的情感漩渦，才是當代飲食男女在面對感情時的上上之策。

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