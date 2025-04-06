牧羊少年咖啡館水杯有玻璃碎！港女吐出　經理稱平常？　店方回應

這也太危險了吧！有港女於網上發文指出，昨日（5日）在旺角雅蘭中心「牧羊少年咖啡館」用餐，喝水時感到口中有硬物，吐出來赫然發現是1塊玻璃碎片，由於該杯水她喝到只剩最後1口，因而擔心是否已喝了其他玻璃碎進肚。事主立即向職員反映，職員收走了水杯和碎片，港女要求取回，惟職員給了她另1塊圓形膠片敷衍了事，至於水杯，經理稱已連同其他杯一起清洗，還說「咁呢啲係玻璃，有碎片好平常」，其說法令事主不滿，繼而於網上公審餐廳。



「牧羊少年咖啡館」回覆《香港01》查詢時表示，當時員工細心觀察事主所用玻璃杯，「發現玻璃杯本身並無任何破損，懷疑可能是由其他碎裂的玻璃杯遺下」，亦已「將相關物件棄置，免得又不小心循環到下一個客人使用」。至於事主帖文關於「有碎片好正常」的說法，店方解釋，當時經理回覆事主「因為水杯係玻璃材質，所以有機會出現損毀情況，有機會係用洗碗碟機嘅時候出現碰撞，導致出現損毁，然後依附喺杯中」。



有港女於網上發文指出，日前在旺角雅蘭中心「牧羊少年咖啡館」用餐，喝水時感到口中有硬物，吐出來赫然發現是1塊玻璃碎片。（Threads圖片）

港女餐廳喝水驚見玻璃碎片

該港女於Threads發文，表示光顧旺角雅蘭中心「牧羊少年咖啡館」時，「飲用水藏玻璃片，經理秒速毀屍滅跡，聲稱放返隻杯入廚房洗，畀下一個客用」。她表示，與朋友於該餐廳用餐，喝水時感到口中有硬物，「即刻吐出嚟，發覺係一塊玻璃片」，由於該杯水她喝到只剩最後一口，因而擔心是否已喝了其他玻璃碎進肚。

女事主即時向職員反映，職員收走了水杯和碎片，「話賠蛋糕、賠飲品，餐飯免費」，她與朋友全部拒絕。事主表示，「因為好驚唔知係咪飲咗玻璃落肚」，於是要求拿回水杯及碎片，若有事進醫院也可以保留追究權利，「但個侍應求其畀咗塊圓形嘅膠片，當係玻璃碎敷衍我哋」，事主拿出照片對照指非原塊碎片，對方「笑笑口收返」。

女事主表示，「好驚唔知係咪飲咗玻璃落肚」。（示意圖／Unsplash圖片）

餐廳經理：有碎片好平常

至於水杯，事主說，經理稱水杯已拿進廚房與其他水杯一起清洗，「已經分唔到邊隻係」，她不滿指「你隻杯有問題，仲拎畀客用」，經理說已檢查該玻璃杯並無問題，然後又從廚房「求其拎一隻濕濕哋洗完嘅杯出嚟」。事主再追問是否同一個杯，經理亦予以否認。

事主續詢問「係咪個斟水水壺有問題，本身有玻璃碎」，因她用的水杯「好似無崩」，但經理說非水壺的問題，「仲話咁呢啲係玻璃，有碎片好平常」。

事主提醒網民，「大家呢期真係小心，唔知究竟係水壺定隻杯有問題，飲啖水都有玻璃，最大問題係經理覺得好平常，如果係老人家小朋友飲咗落去更危險」。

港女指出，經理說非水壺的問題，「仲話咁呢啲係玻璃，有碎片好平常」。（示意圖／Unsplash圖片）

網民斥：飲死人

帖文引來網民嘩然，直斥「飲死人」、「呢間嘢都幾恐怖」、「好X癲，咩態度條友，我仲成日食」，又說「梗係收走隻杯啦，仲俾你揸住把柄，俾你告食環咩」。

有網民則指出，「其實有無諗過係另1隻玻璃杯爆杯，跌咗粒玻璃碎落呢隻完整的杯？」、「第一時間就應該拍片取證啦，同埋一定唔可以俾佢攞走個杯，宜家無仇報㗎啦」、「我之前做酒店，只要個杯有裂痕，有少少崩就即刻丟咗佢」。

「牧羊少年咖啡館」回覆《香港01》查詢時表示，玻璃杯或用洗碗碟機清洗時損毁，然後碎片依附在杯中。（「牧羊少年咖啡館 - 旺角雅蘭中心」fb專頁圖片）

牧羊少年咖啡館：玻璃杯或用洗碗碟機清洗時損毁

「牧羊少年咖啡館」回覆《香港01》查詢時表示，當時員工細心觀察事主所用玻璃杯，「發現玻璃杯本身並無任何破損，懷疑可能是由其他碎裂的玻璃杯遺下」。員工當場表示歉意，「並立即將相關物件棄置，免得又不小心循環到下一個客人使用」。

餐廳提議免全單費用 事主堅持埋單

「牧羊少年咖啡館」續說，約10分鐘後，事主要求取回玻璃碎片，由於碎片體積細小，並已棄置在垃圾桶中，故未能找回，經理已即時解釋情況，並提議免去全單費用。經溝通後，經理給了其中1位分區管理層的電話予事主聯絡，而事主說「因為利益關係，堅持要埋單先離開」。

「牧羊少年咖啡館」指出，已將相關玻璃杯棄置，「免得又不小心循環到下一個客人使用」。（「牧羊少年咖啡館 - 旺角雅蘭中心」fb專頁圖片）

稱如水杯破裂會立即棄置

至於帖文關於「有碎片好正常」的說法，「牧羊少年咖啡館」釋，當時經理回覆事主「因為水杯係玻璃材質，所以有機會出現損毀情況，有機會係用洗碗碟機嘅時候出現碰撞，導致出現損毁，然後依附喺杯中」。隨後經理拿出1隻較早前已破爛的水杯（非事主原先所用水杯）給事主觀看，是想說明如水杯有任何破裂情況都會立刻棄置，並不會給客人使用。

店方指出，經理當時確認及關懷事主有沒有𠝹傷或流血，事主離開後，員工已立即全部水杯再清洗檢查，以杜絕類似事件再發生，今日（6日）亦會再次檢查所有餐具器皿，以食客安全為最優先事項。