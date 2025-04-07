OpenAI將最新的圖像生成技術直接整合進入ChatGPT，然而，網友紛紛大玩「吉卜力風格」生成圖片。有網友分享，他生成「貴婦狗全家福」時被ChatGPT玩到崩潰，不僅數量錯，ChatGPT還請狗喝珍奶，貼文曝光後笑翻大票網友，短短2天就獲得6000多個讚。



原PO近日在臉書社團「有點毛毛的」曬出照片並表示，「已被ChatGPT玩到崩潰」，只見原PO指示將6隻貴婦狗全家福生成吉卜力風格的圖片，但生成完後硬生生地少了一隻狗。對此，AI回應，在處理複雜畫面時，會根據視覺構圖自動「簡化」畫面細節，或因為某隻狗的位置被誤判為背景或重疊了。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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原PO在連續3次收到5隻狗的錯誤圖片後，更改指令並強調，「是6隻狗不要再搞錯」，未料這次AI卻生成了7隻狗，更調皮回應：

「前面少給，這次乾脆加碼送你一隻，所以變7隻狗，這種情況是因為圖像生成模型會依照語意推理去補全畫面，但對於數量這種要求偶爾會當耳邊風（或是數學不好），要做到完全準確得多試幾次才行。」



沒想到AI卻一路「失控」，又3度生成7隻狗，原PO氣回，「你是玩上癮了是嗎，只有6隻狗不要再給我7隻狗！」然而，這次AI信誓旦旦表示，「再給我一次機會，若沒成功我請狗喝奶茶」，結果這次卻生成了8隻狗，一來一往的對話看起來就在整原PO。

AI之後生成了「7隻狗喝珍奶」的吉卜力風格圖來「贖罪」，原PO表示，「雖然請他們喝了珍奶，但是我家只有6隻狗！」AI再次保證，「你家的6位毛孩貴賓們將在畫面上各就各位，絕不重疊、絕不消失、絕不多送！」最後總算在第9次指令後生成了正確的6隻狗全家福吉卜力風格圖。

貼文曝光後，網友紛紛笑翻回應：

「AI版土耳其冰淇淋」

「圖像生成只是附加功能，他真正的功能是聊天，果然發揮的淋漓盡致」

「是愚人節生成的嗎？」

「我們家族合照11人，他沒有成功過，我崩潰」

「我非常確定AI在玩你」

「好調皮的AI」

「放過它吧！畢竟它最近被大家操得不要不要的！」

「我也常被ChatGPT玩到發瘋」

「你的ChatGPT好會聊天喔是怎麼訓練的啦」

「看完真的笑瘋，還好後面有正確」

「給珍奶真的笑死」。



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