哈佛MBA畢業也找不到工作！市場「僧多粥少」全因AI造成連鎖反應

一直以來,攻讀 MBA(工商管理碩士)被視為投資未來的最佳選擇,尤其是自哈佛(Harvard University)、史丹佛(Stanford University)、沃頓(The Wharton School)等頂級商學院的畢業生,更是各大投資銀行、顧問公司與科技巨頭爭相競逐的對象。然而,2024 年的就業市場卻顛覆了這個傳統認知,越來越多 MBA 畢業生,即便來自頂尖名校,也陷入就業困境。



畢業即失業?超過 10% 哈佛、史丹佛商學院畢業生畢業後 3 個月仍待業

根據《彭博社》(Bloomberg)報道,常被稱為 M7(Magnificent 7)的 7 間美國頂尖商學院,包含哈佛商學院、哥倫比亞商學院(Columbia Business School)、麻省理工斯隆管理學院(MIT Sloan School of Management)、西北大學凱洛格管理學院(Northwestern University Kellogg School of Management)、史丹佛商學院、芝加哥大學布斯商學院(University of Chicago Booth School of Business)與賓州大學沃頓商學院,近年畢業生就業情況普遍呈現下滑趨勢。

以哈佛商學院為例,2021 年,僅 4% 的 MBA 畢業生在畢業後 3 個月內仍未獲得工作,但到了 2024 年,這一比例已飆升至 15%。史丹佛商學院畢業後 3 個月內未獲得工作機會的比例也從 2021 年的 4% 增加到 2024 年的 12%;芝加哥大學布斯商學院畢業後 3 個月內未獲得工作機會的比例則從 2021 年的 2.3% 急增至 2024 年的 13.2%。

即使是就業情況在 M7 中相對較好的沃頓商學院,畢業後 3 個月內未獲得工作機會的比例也從 2021 年的 1% 增加至 2024 年的 6.9%。

高學歷卻失業!商學院畢業生為何找不到工作?

究竟發生了甚麼事,使得頂尖 MBA 畢業生也找不到工作?首先,整體白領工作市場的萎縮是關鍵因素。根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics),2024 年美國企業的招聘率降至 2020 年 4 月疫情爆發以來的最低點。金融、科技與顧問業向來是 MBA 畢業生的主要去向,然而這些產業的招聘規模正在縮減。

如全球知名顧問公司麥肯錫(McKinsey)自芝加哥布斯商學院招聘的 MBA 畢業生人數,從 2023 年的 71 人減少到 2024 年的 33 人。亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)與 Google 等科技巨頭,也相繼降低 MBA 的招聘目標。

其次是企業的招聘決策也有所改變。過去,MBA 被視為通往高薪管理職位的捷徑,但現在,許多公司更重視擁有特定技能的人才,而非單純具備管理學位的求職者。《福布斯》(Forbes)指出,中高階管理職位在過去 18 個月內被大量裁減,壓縮了 MBA 畢業生的就業市場。

AI 與組織變革衝擊 MBA 招聘市場

AI 崛起與企業組織結構的變化也加劇 MBA 畢業生的就業困境。根據《福布斯》報道,華爾街金融機構正在強化 AI 應用,部分 MBA 畢業生過去負責的財務分析、投資研究、營運管理等職位,已經成為 AI 自動化的目標。

一份彭博指數(Bloomberg Intelligence)針對花旗(Citigroup)、JP 摩根(JP Morgan Chase)與高盛(Goldman Sachs)等金融機構的調查顯示,AI 應用正導致這些公司削減傳統 MBA 相關職位。《商業內幕》(Business Insider)報道也指出,科技公司因投資 AI 而減少招聘 MBA 畢業生。

此外,隨着企業組織架構逐漸扁平化,以及中階管理層的減少,也對 MBA 畢業生的就業造成影響。這意味着 MBA 畢業生可能需要更長的職涯晉升路徑,才能進入管理層。

求職策略大轉向:MBA 畢業生如何應對就業寒冬?

面對困難的求職市場,一些 MBA 畢業生開始改變策略,以適應新的趨勢。首先,他們更加依賴校友人脈與內推機會,而非傳統的校園招聘會。調查顯示,高達 80% 的職缺是透過內推或推薦填補,而非公開發佈。

其次,面對求職困境,部分 MBA 畢業生考慮或選擇創業。《Poets & Quants》報道指出,部分哈佛 MBA 畢業生因為家庭背景較好,不急於立即就業,還有部分哈佛畢業生甚至質疑「當你可以創業並創造一個工作機會的時候,為甚麼要找工作呢?」

另一些 MBA 畢業生則開始探索 AI 領域。史丹佛 MBA 畢業生雷蒙・席爾瓦(Ramon Silva)便選擇專攻 AI,認為這是「我們這一代最大的科技變革點」,並積極透過校友人脈尋找機會,而非盲目投遞履歷。AI 產業的快速發展,吸引一部分 MBA 畢業生將其視為新的職業發展方向。

