ChatGPT 4o｜接力吉卜力風格熱潮　即看AI免費自製藝人公仔圖教學

ChatGPT推出GPT-4o圖像生成功能，在網路上掀起一陣將照片轉換成「吉卜力風格」的熱潮，用戶搶用導致繪圖處理器（GPU）幾乎熱到要熔化了，讓OpenAI執行長Sam Altman也發文「求饒」。



繼吉卜力之後，現在網路上流行的還有將照片「公仔化」，這次生成的圖片，可以將自己的照片轉換成像玩具一樣，相當可愛，生成方式也相當簡單，只要把相同的公仔風格的照片傳給ChatGPT，輸入「幫我把照片轉換成這個XX公仔風格」，就可以生成一張可愛的公仔圖片，也可補充像是「加上XX配色、加XX配件」。

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以上述這張富邦悍將啦啦隊南珉貞的照片為例，一開始先傳了一張公仔風格範例圖，讓ChatGPT生成照片，再依不同的要求，讓ChatGPT修改右邊的配件，如果是學院風，就可以讓ChatGPT改成背包、課本、桌椅等配件。

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