ChatGPT 4o｜接力吉卜力風格熱潮 即看AI免費自製藝人公仔圖教學
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
ChatGPT推出GPT-4o圖像生成功能，在網路上掀起一陣將照片轉換成「吉卜力風格」的熱潮，用戶搶用導致繪圖處理器（GPU）幾乎熱到要熔化了，讓OpenAI執行長Sam Altman也發文「求饒」。
繼吉卜力之後，現在網路上流行的還有將照片「公仔化」，這次生成的圖片，可以將自己的照片轉換成像玩具一樣，相當可愛，生成方式也相當簡單，只要把相同的公仔風格的照片傳給ChatGPT，輸入「幫我把照片轉換成這個XX公仔風格」，就可以生成一張可愛的公仔圖片，也可補充像是「加上XX配色、加XX配件」。
【圖輯】點圖放大看「免費自製藝人公仔圖」教學👇👇👇
+7
以上述這張富邦悍將啦啦隊南珉貞的照片為例，一開始先傳了一張公仔風格範例圖，讓ChatGPT生成照片，再依不同的要求，讓ChatGPT修改右邊的配件，如果是學院風，就可以讓ChatGPT改成背包、課本、桌椅等配件。
【相關圖輯】ChatGPT 4o｜吉卜力免費AI圖網絡爆紅 4個圖片生成功能一文看清（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
全國騙子正以AI宰割長者：肉麻情話攻陷大媽 美女機械人色誘阿公抽Labubu靠Deepseek？小紅書教起卦抽盲盒 專屬指令幫你中隱藏款金賽綸家屬公開AI追思片 含大量童星時期照片 從小就是美人胚子23萬港元的「機械獸耳魔法外星人」 擁Nvidia驅動3D臉、生成式AI金秀賢認愛金賽綸 ChatGPT分析軍中書信「缺乏一條件」不像情信
延伸閱讀：
Andy去年交新歡？遭爆共築「信義上億愛巢」 露點照疑藏愛痕
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】