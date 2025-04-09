抖音網紅「女友七孔流血慘死」情深跪靈堂　死者弟卻驚揭心寒內幕

被指控家暴對方致死！



抖音網紅「安哥碎碎念」近日被身亡女友的弟弟痛斥「豬狗不如」，還貼出多張姊姊生前的驗傷單，直指都是姊夫所為，安哥本人也作出回應。

台灣抖音網紅「安哥碎碎念」離世女友的弟弟貼出驗傷單、家暴影片等證據，指控安哥長期虐待姊姊，害她「七孔流血」慘死。（Facebook@Allen哥的正能量）

腿上全是駭人傷勢及手術縫合線 監視器拍到疑似當街家暴一刻 點圖放大看看死者弟弟貼出的證據（慎入）：

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死者的弟弟在4月5日發文，也出示驗傷單證明所言不虛，他痛斥「安哥碎碎念」家暴姊姊長達2年：「有次被診度出頭暈和疑似輕微腦震盪、右耳耳鳴，上面寫，『病人主述被打巴掌後上述不適』，還有一次是頭部、臉部、右肩多處搓傷，主述為『被男朋友徒手攻擊』……今年2月姊姊還跑回來娘家求救，後來不幸過世。」

我姊死的時候是七孔流血，不管安哥的人設造假多厲害，多會想大道理，做的是豬狗不如的事，等老天跟法律來收你。

安哥則對此回應「我不是神」、「請社會大眾尊重檢方人員的調查跟法院判決！發生事情的隔天檢調單位就有請我去驗尿，是否有毒品反應，會由法院來判定，請大家尊重法律判決」，並附上一張寫著「人在做天在看」的圖片，但仍被網友炮轟：

「對你好失望」

「夫妻相處一定會有爭吵，但就是不能動手打人」

「今天你另一半走了是事實」

「動手打老婆是對的嗎」



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