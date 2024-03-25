福建男照顧漸凍症妻子變網紅　遭多名網友指控虐妻至瘦如乾屍慘死

安徽蕪湖一女生小潘2012年遠嫁到福建福清市某村莊，生下第二個孩子後不久，覺得手指乏力，就醫後確診漸凍症。



2019年，丈夫小王開始在短影音平台分享照顧病妻的日常，任勞任怨的「好老公」形象讓他逐漸成為網紅。

多名網友曾收到小潘死前私訊稱被虐待多年 小潘父親揭內情（點圖了解更多）：

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2023年1月21日，小潘離世，隨後有網友站出來控訴小王曾長期「虐待」妻子，小潘死前瘦如乾屍的照片瘋傳。

據《紅星新聞》報道，今年3月8日，一則控訴「網紅虐待病妻3年直至死亡」的貼文，讓直播照顧漸凍症妻子的網紅小王，在妻子去世1年後再次被質疑。

張姓女網友和幾名網友至今堅信，小潘在她生命的最後幾年，受到丈夫小王的「虐待」。

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2019年，張女無意刷到小王的直播。小王說，妻子小潘得了漸凍症，他送瓦斯、送水賺錢養家，希望大家支持他們。

影片裡，小王無微不至照顧患病的妻子，幫她把洗腳水打到床邊，幫她洗澡、上廁所；小潘要小王做什麼，他立刻去做。

另一名網友陳女士（化姓）回憶，2019年，小王會在直播間放著音樂，講他和妻子的故事。時間晚了，他就讓妻子去休息，自己直播。包括張女在內的許多網友都認為，那段時間，小王對小潘非常好。

然而慢慢地，小潘告訴網友，小王私下表現與直播時不一致，鏡頭面前，他對自己有求必應；直播結束，他臉一沉便不管不顧，還會打罵自己。

多名網友都曾收到小潘的控訴。聊天紀錄中，小潘說，「眼睛難受，讓他擦下不願意，上來就是一巴掌。他說我垃圾廢物，幹嘛不死快點。」、「昨晚我躺下來想把枕頭弄好，他不願意，一頓打我臉，打得頭都痛，我就大哭，他不管不問」。

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2019年7月，小王帶著妻子到安徽蕪湖看病，網友牛先生開車接應，發現小潘身子像塊木板，瘦到「皮包骨」，衣服又舊又單薄。

牛先生還記得，在賓館，自己買了一碗餛飩餵小潘吃。小潘舌頭萎縮，邊吃邊流口水。小王卻在一旁架起手機和電腦，開始直播。

2020年4月24日凌晨，小潘在粉絲群組裡說「我要離婚了」，還稱小王試圖拔她的眼控儀。小王則在群組反擊：「我受夠了，我累了。我不想繼續照顧了。」

陳女士覺得，小王的直播漸漸「變了味」。2022年左右，小王在粉絲群組號召大家刷禮物，幫他打贏「連麥PK」。他會帶小潘直播到深夜，小潘坐著，垂著頭，不能動。

2023年1月20日深夜，小潘過世前一天晚上，小王還帶著小潘做直播。小潘過世後，小王在群組裡說為小潘辦後事，「估計要準備10萬人民幣」。張女等網友認為小王在暗示討捐款，於是公開了小潘生前控訴小王的聊天紀錄，質疑小王想利用去世的小潘「撈錢」。

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小潘離世後，小王與張女等網友們的矛盾愈演愈烈。這些網友質疑小潘瘦到「皮包骨」，是因為小王不給她飯吃。小潘曾向網友傾訴，有時到下午4點多才能有一頓流食。張女說：「健康人一天吃一餐也受不了啊！」小王發布小潘耳朵受傷的影片，網友也認為是小王打的。

2023年7月，小王以侵害名譽權為由起訴張女，但最後撤訴。小王在民事訴狀中稱，妻子小潘於2015年患漸凍症，因長期疾病纏身，情緒不穩定，才向網友抱怨。

小王父親王先生今年60多歲，家裡3個兒子，小王排老二。王先生夫婦說，因為兒媳比小王大6歲，臉上有道疤，起初，老兩口對這門婚事有些「無奈」，但相處下來發現「小潘是個好兒媳婦」，洗衣做飯，把家裡打掃得很乾淨，想著法子為家裡省錢。

小王的母親李女士提到，那次小潘耳朵受傷流血，是小兩口7歲的兒子推她的輪椅，想帶媽媽出去玩，輪子撞到門檻才讓兒媳摔倒受傷。

王先生認為，老兩口在樓下住，沒聽看過樓上傳來吵架打架的聲音，但兒子工作累，照顧病人多年，難免會情緒失控。在他看來，「小王虐待小潘」的說法是「沒良心的壞話」：「如果小王對小潘不好，不可能照顧她這麼多年。」

而小潘父親因患帕金遜，又遭了車禍，只在2018年、2019年和2022年到福州探望女兒。他回憶，因為流食富含水分，如果每天打多次流食，小潘小便的次數就會多。小潘小便要1小時，大便要兩三個小時。

他認為，小王會在早上出門前給女兒打一次流食，下午4點左右打一次流食。有時候忙不過來，或是為了避免小潘頻繁小便，只在下午打一次流食：「如果小潘想小便，小王送瓦斯正好快送到別人家門口，怎麼辦？他還要賺錢維持生活，撫養兩個孩子。（一天餵一次）我們不怪他。 」

小潘也曾向父親提過，小王打她。可在潘爸爸看來，女婿打小潘，是因為小潘和一些網友走「太近」，和外人說小王「壞話」。他認為所謂的「打」不會太重，就是往臉上「推」一下，只是屬於正常的夫妻衝突。

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