燒味店師傅湯勺試完味放回湯煲！港男公審兼這樣做：睇唔過眼！

食肆不但要講求食物質素，衛生也相當重要。有港男在網上分享在燒味店發生的「奇景」。他指早前光顧大埔新開的燒味店，該店的廚房屬半開放式，他看到有師傅在廚房用湯勺在湯煲取出小量湯試味，然後再放回湯煲內。港男認為十分離譜，於是向老闆娘投訴，對方即時道歉，但港男認為「細菌橫行，同埋我畀錢冇點你的口水鼻涕㗎嘛」，「佢簡直當全部人死嘅睇佢唔到」，又指自己首次光顧，與店家沒有積怨，為免影響其他食客健康，他已向食環署舉報。



帖文引來不少網民留言，有人鬧爆店家「老細要教員工用合理方式試味」、「其實可能間間茶記，酒樓都係咁，只不過無呢個師父咁蠢，喺開放式廚房咁做」。



樓主目擊有師傅在廚房用湯勺在湯煲取出小量湯試味，然後再放回湯煲內。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

樓主認為師傅在廚房用湯勺試味後放回湯內，行為離譜不合衛生。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

港男目擊師傅湯勺試完味放回湯煲

有港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發文及發相，分享在大埔光顧一間新開的燒味店，當時他已吃完所點的食物，店內客人也不多，由於廚房屬開放式，樓主「睇住佢（師傅）忙完左右發覺冇人看住，拎住個湯勺潷咗啖湯飲試味，之後將個湯勺放返落啲湯度攞湯」。樓主當下呆住，認為十分離譜，雖然現在沒有疫情，但他立即向老闆娘反映問題，對方向他道歉。

樓主續稱，「我都明白以前剪牛雜煙灰口水紙巾都有，但而家時代唔同咗，加上細菌橫行，同埋我畀錢冇點你的口水鼻涕㗎嘛」。他又聲明自己是第一次光顧該食店，並無積怨，為免影響其他食客的健康，最後向食環署舉報。

樓主為免影響其他食客健康，向食環署舉報。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

網民：呢個師父咁蠢

帖文引來網民留言，有人認為「老細要教員工用合理方式試味」，「做飲食見唔到就當乾淨俐落㗎啦」，有網民反駁「等於醫生留咗有棉花喺病人度縫好傷口睇唔到就當冇事，呢個都合理嘅，如果冇事嘅話」。

有人認為「其實可能間間茶記，酒樓都係咁，只不過無呢個師父咁蠢，喺開放式廚房咁做」，樓主回應「咪係囉，佢簡直當全部人死嘅睇佢唔到。嚴格嚟講，真係冇人可以接受得到」。