人不可以貌相！地盤工觀塘海濱彈鋼琴？　目擊者拍片激讚：超型！

高手在民間？日前有網民途經觀塘海濱公園，目睹1名疑似地盤工人當眾彈鋼琴，其間吸引路人頻頻回望，對此讚歎不已，遂拍片分享到社交平台，大讚對方「超型」。不少網民都認為「人不可以貌相」，「年代唔同了，做地盤不代表低學歷、無文化」、「地盤只係一個職業，任何人都可以有藝術修養」、「其實地盤工人都可以深藏不露」。



有疑似地盤工人被拍到於觀塘海濱公園彈鋼琴，獲激讚「超型」。（threads影片截圖）

疑地盤工人觀塘海濱彈鋼琴 獲讚：超型

該網民在threads帳號上傳影片，指日前經過觀塘海濱公園時，目睹有地盤工人當眾彈鋼琴，於帖文大讚對方「超型」，因此忍不住拍下片段，又笑稱「唔知我釣唔釣到ching（師兄）出嚟同我講『影到我pls del呢』」。

以手機瀏覽樂譜 吸引途人回望

從片中可見，1名戴眼鏡、穿着安全衣的年輕人，作地盤工人打扮，正在公園內的觀景台彈鋼琴，他不時以手機瀏覽樂譜，其同事則在後方拿着手機幫忙拍攝影片，其間吸引途經路人頻頻回望。

1名穿著安全衣的地盤工人正在彈鋼琴，其同事從後幫忙拍片。（threads影片截圖）

地盤工人彈鋼琴期間，吸引途人回望。（threads影片截圖）

網民：衣着唔代表一個人嘅能力及修養

帖文引來網民關注，不少人都覺得「人不可以貌相」，「正到爆，一身佬味再加鋼琴嘅溫柔」、「一般人認為地盤工人都係無文化嘅粗人，其實地盤工人都可以深藏不露」、「年代唔同了，做地盤不代表低學歷、無文化」、「衣著唔代表一個人嘅能力及修養」、「地盤只係一個職業，任何人都可以有藝術修養」、「一個被工程耽誤嘅音樂人」、「我個friend識大提琴同（考獲）8級鋼琴，都去咗做地盤」。

網民齊估片中人真實身份

有人則認為片中人並非普通的地盤工人，「地盤入面唔係淨係得落手做嘢嘅￼地盤工人」、「呢啲好明顯唔係最前線落手嗰啲師傅」、「條褲好乾淨，唔係你想像嗰隻紥鐵地盤佬」、「似工程師」、「Engineer（工程師）同Surveyor（測量師）喺工作時都要穿工衣保障安全」、「好多Engineer都係喺名校，3大degree或master畢業，本身屋企中產，識彈琴有乜問題」。有疑似認識片中人就透露，「我哥的同學，（從事）搭棚，鋼琴5級」。

（threads＠charis.shine）