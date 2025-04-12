特朗普關稅戰｜張學友演唱會前吐心聲　「能否改變瘋子」粉絲秒懂

歌神張學友舉辦「60+」世界巡迴演唱會，昨（10）晚在台北小巨蛋舉辦第4場，狀態比上週更好的他，就連和粉絲說笑也趣味滿滿，他發現台下有人首次看他的演唱會，搞笑對粉絲喊話：「我是最近才讓你注意到我的對吧？我是最近才讓你喜歡我的對吧？所以我還是很有吸引力的！」



張學友開唱前都待在飯店，也看了一整天的電視新聞。（TVBS提供）

張學友日前搭專機來台，但準備演唱會期間，他通常不會外出，待在飯店調整狀態，但也看了一整天電視新聞，坦言看了有些鬱悶，也虧大家不會好過，「最近天災人禍一大堆，特別在這種時間，包括我自己，要面對這種狀況，感覺自己非常渺小」。

【圖輯】點圖放大看更多張學友昔日靚相👇👇👇

+ 7

而這幾天新聞關注焦點，不外乎是美國總統特朗普實施「對等關稅政策」引發全球股市震盪，全場粉絲對於張學友看電視新聞感到鬱悶，立刻聯想到特朗普以及股市相關新聞，也跟著歌神苦笑連連。張學友表示，處在這種不安定狀況，能做的就是盡量做好自己。

張學友盼望用正能量面對紛擾世界。（JDS）

他表示若遇上無法控制的狀態，只好做好自己的本分，起碼會有多一點正能量，更笑說：「不知道能不能改變一些瘋子，起碼我們可以改變我們的世界對吧？讓好的力量多一點，我們就會好一點。」他喊話所有粉絲都要身體健康，講完大秀一字馬絕活，更承諾粉絲不管幾歲，只要還能唱，就會繼續站在舞台上。

【相關圖輯】男星暴肥瘦身成功「驚現8塊肌」 曬對比照卻遭網民嘲：人間油物（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

許允樂突「崩潰爆哭」！眼睛腫到睜不開 疑偷放閃李玉璽

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】