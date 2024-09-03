堪稱韓國最長壽啦啦隊員 40歲美魔女身材Fit到漏 着校服零違和
撰文：中天新聞網
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現年40歲的韓國職棒SSG登陸者啦啦隊員裴垂鉉，從SK飛龍時代至今仍活躍於舞台。
最近她在IG更新動態秀出傲人腹肌，再度引起粉絲讚嘆不已。
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身高176公分的裴垂鉉，自2003年以來應援資歷超過20年，屬於韓職第一代啦啦隊，堪稱韓國「最長壽」啦啦隊員。
熱愛健美的她，肌肉線條十分讓人驚豔，尤其是六塊腹肌更透露了她對體態維持的努力。
早前裴垂鉉前往北海道參加日韓職棒傳奇OB賽，受到許多日本粉絲的歡迎。
由於爸爸是棒球迷，從小就有聽力障礙的她，常和父親一起看棒球賽，因天生舞蹈天分突出，裴垂鉉相當擅長即興編舞，複雜的舞步也難不倒她，即使已經40歲，依然是舞台上的矚目「嬌」點。
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