堪稱韓國最長壽啦啦隊員　40歲美魔女身材Fit到漏　着校服零違和

現年40歲的韓國職棒SSG登陸者啦啦隊員裴垂鉉，從SK飛龍時代至今仍活躍於舞台。



最近她在IG更新動態秀出傲人腹肌，再度引起粉絲讚嘆不已。

韓國職棒SSG登陸者啦啦隊員裴垂鉉（IG@baeja_07）

韓國職棒SSG登陸者啦啦隊員裴垂鉉（IG@baeja_07）

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身高176公分的裴垂鉉，自2003年以來應援資歷超過20年，屬於韓職第一代啦啦隊，堪稱韓國「最長壽」啦啦隊員。

熱愛健美的她，肌肉線條十分讓人驚豔，尤其是六塊腹肌更透露了她對體態維持的努力。

早前裴垂鉉前往北海道參加日韓職棒傳奇OB賽，受到許多日本粉絲的歡迎。

由於爸爸是棒球迷，從小就有聽力障礙的她，常和父親一起看棒球賽，因天生舞蹈天分突出，裴垂鉉相當擅長即興編舞，複雜的舞步也難不倒她，即使已經40歲，依然是舞台上的矚目「嬌」點。

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