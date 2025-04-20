咖哩牛腩飯差不多食完驚見曱甴屍！港女反胃作嘔　公審兼舉報食環

食肆食物質素與環境衛生同樣重要。有港女在網上大呻在餐廳食到曱甴的恐怖經歷，指早前在康怡廣場1間越式食店吃咖哩牛腩飯時，差不多吃完時才發現內有曱甴屍體，嚇到毛管戙，立即想將已吃下的東西「嘔返出嚟」。港女批評該餐廳環境衛生令人作嘔，揚言不會再幫襯，又向食環署舉報，並在網上公審該餐廳，提醒其他人不要中招。



帖文在網上被瘋傳，不少街坊笑言「龍蝨嚟，好補㗎」、「好彩唔係半隻」。



樓主大呻差不多吃完才發現曱甴屍，十分嘔心。（Threads圖片）

有港女在Threads上發文發相，大呻在康怡廣場1間越式食店，吃咖哩牛腩飯時，差不多吃完時才發現內有曱甴屍體。（Openrice圖片）

咖哩牛腩飯發現曱甴屍體

有港女在Threads上發文發相，大呻在康怡廣場1間越式食店，吃咖哩牛腩飯時，差不多吃完時才發現內有曱甴屍體，「即時毛管戙，食咗嘅飯都嘔返出嚟」。樓主又鬧「衛生環境令人嘔心」，不會再去幫襯。她嬲到向食環署舉報，並在網上公審該餐廳，提醒其他人不要中招。

街坊也鬧爆：好彩唔係半隻

不少網民看到帖文也留言，有人笑言，「龍蝨嚟，好補㗎」、「好彩唔係半隻」，樓主回應「但係都食咗大半兜」。

也有網民認為「好多餐飲業其實都好污糟，真係眼不見為乾淨，入過去做就知好多茶餐廳、餐廳都好地獄。至於小昆蟲未必一定直接關餐廳事嘅，有機會係隔籬鄰舍引致，不過去到碟嘢煮埋一齊上碟，咁就冇得幫佢兜啦，擺明係啲食材無處理好，無冚蓋」。