孕婦下巴突繃緊　抱好玩心態問ChatGPT　方知血壓超高要緊急引產

一位28歲孕婦因下巴緊繃向ChatGPT詢問，AI建議她量血壓並求醫，最終被診斷為子癇前症，需緊急引產，幸好母子平安。醫生坦言她若未即時就醫恐有生命危險。雖AI協助她及早就醫，但仍提醒：聊天機器人無法取代專業醫生，出現健康異常應及時就診，才是保障自身與胎兒安全的關鍵。



外國一名孕婦，因為感到身體不適，求助於人工智慧聊天機器人，沒想到竟然意外的拯救了她。

一位28歲的孕媽咪Natallia Tarrien，在Instagram上分享了自己的故事，她在標題中寫道，在感到下巴異常緊繃後，她向ChatGPT發問：「為甚麼我的下巴感覺緊繃？」她起初她並不太擔心，甚至只是抱着好玩嘗試的心態去問。但當聊天機器人回答她應該檢查血壓時，她的腦海裏響起了警鐘。

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ChatGPT鼓勵媽媽尋求醫療協助竟

Natallia決定檢查一下自己的血壓，30分鐘再次檢查，數據甚至更高。她向ChatGPT提到自己的測量結果，當機器人建議立刻撥打911，她也決定聽從它的建議。

在去醫院的20分鐘車程中，Natallia的血壓持續快速升高，使她和她孩子開始面臨生命危險。當到達醫院時，她被診斷出患有子癇前症，必須立即引產。值得慶幸的是，她最終生下一個健康的男嬰。醫生告訴她：「如果你就這樣不管，那天晚上睡着了，你就不會醒來。」

Natallia的血壓在接下來的五天裏一直上升。塔里恩說，使她最終出現了視力模糊的症狀，非常嚴重，她一開始甚至看不清楚兒子的臉 —— 視力喪失是高血壓的副作用之一。幸好她完全康復了，現在她已經回家，可以正常照顧孩子。

人工智慧聊天機器人，不能代替醫師

在這位媽媽的經歷中，她即時就醫，但還是要提醒大家，人工智慧聊天機器人不是經過訓練的醫療專業人員，不能代替醫師，只有了解你病史並能為你進行全面檢查的醫師才值得信賴。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孕媽咪突感下巴緊繃，抱著好玩心態問ChatGPT，就醫竟發現竟是這嚴重疾病，緊急引產】