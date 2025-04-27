飛機別點這款飲料！空服大爆「暗黑操作」　1原因水壺成細菌溫床

坐飛機不少人會點杯飲品來享受一番。不過，有空服人員在社交平台發有影片，提醒有1種飲料不建議乘客點來喝，這就是咖啡。由於之前有機師指飛機水箱甚少清潔，樓主更大爆咖啡壺也是細菌溫床，衛生程度令人擔憂。



空服員凱文在TikTok上提醒乘客不要在飛機點咖啡。（影片截圖）

凱文大爆空服員會將咖啡壺貼近馬桶才倒水，容易沾上細菌。（GettyImages）

任職美國某航空公司的空服員凱文（Kevin），早前在TikTok上提醒乘客不要在飛機點咖啡。之前有機師曾指「別喝機上的咖啡」，因為飛機上的水箱極少，甚至乎從未被清洗過，水箱恐防內有黴菌或細菌，用這些水沖咖啡，衛生程度讓人擔憂。

咖啡壺貼近馬桶才倒水易沾菌

此外，凱文指除了水箱衛生情況堪虞，他大爆空服員有個習慣，也會令咖啡壺成為細菌溫床，就是他們會將咖啡壺內剩餘的水倒進馬桶內，為了避免水花四濺，會將咖啡壺貼近馬桶才倒水，因而恐讓細菌沾上咖啡壺，從而讓乘客飲下肚也不知。

飛機上的水箱極少清潔，甚至乎從未被清洗過，水箱恐防內有黴菌或細菌。（《春嬌與志明》劇照）

置物網袋是清潔死角

凱文指除非乘坐的航空公司的飛機是使用意式咖啡機沖咖啡，否則最好提前在機場內購買咖啡。此外，凱文還揭露機艙內的清潔死角，如座椅前的置物網袋，雖然空服員會清理垃圾，但不會清潔置物網，他指曾發現過尿片、糖果紙、散落頭髮及使用過的紙巾等物品。