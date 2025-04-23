玩「大鐘擺」機動遊戲「被甩飛出去」　印尼13歲少年高空墮地骨折

印尼知名遊樂園「東爪哇樂園1號園區」（Jatim Park 1）日前驚傳傷人意外。



一名13歲少年搭乘「大鐘擺」設施時慘被甩飛出去，整個人從數米高空墜落導致骨折，恐怖過程全被拍了下來，看得人冷汗直流。

印尼知名遊樂場「東爪哇樂園1號園區」（Jatim Park 1）日前驚傳一名13歲少年搭乘「大鐘擺」機動遊戲時被甩飛出去，整個人從高空墜落導致骨折。（YouTube@KOMPASTV）

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綜合印尼《detiknews》等外媒報道，該起事故發生在本月8日下午4時許，網傳影片中可以清楚看到一名少年懸掛於已鬆脫的安全帶上，整個身體隨著高速擺動的設施劇烈晃動，最終被甩出遊樂設施，摔落地面。

報道指出，傷者為現年13歲在MTsN 1馬朗市就讀的男學生，在搭乘該園區內的「360度鐘擺」（Pendulum 360）設施時，疑因安全帶脫落，從約1.5至2米的高度墜落，造成右臂和右腿骨折，工作人員見狀隨即將人先帶至園內醫務室進行初步處理，後轉送至大醫院接受進一步治療。

據悉，事故發生後，該遊樂設施已暫停運營，直至另行通知。東爪哇樂園集團（Jatim Park Group）行銷與公關經理阿里揚托（Titik S Ariyanto）對外公開道歉，強調園方對此次事故全權負責，承諾將全力照顧傷者至其完全康復為止。

目前當地警方已經展開正式調查，釐清少年墜落主因，傳喚包括傷者、家長、現場操作人員、醫療團隊、園區管理人員等，以了解是否涉及設備故障、人為疏失或其他潛在原因，東爪哇樂園集團則表示願意全面配合。

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