搭乘遊樂場奪命過山車 女子被甩出「墮軌撞頭重傷」奇蹟生還
撰文：ETtoday
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巴西37歲女子布洛克（Karine Brock）和2名孩子一起搭乘兒童遊樂設施。
當過山車高速下墜並轉彎時，她慘被甩出座位，整個人墜落在鐵軌上，頭部受到重擊，差點死亡。
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身為心理學家的布洛克，11日在巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）阿萊姆帕萊巴（Alem Paraíba）當地遊樂園陪孩子們搭乘過山車。
有遊客拍到，當時坐在車廂第一個座位的她，在遊樂設施下墜左轉時被甩出座位。
醫護人員前往現場治療時，發現布洛克肋骨骨折、頭部受傷，突然不停抽搐，送醫後目前仍在醫院接受治療中。
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布洛克醒來後表示，她不記得事件詳細發生經過，但澄清她不是自己摔到鐵軌，而是被甩出去的。
布洛克表示：「座位的安全鎖完全沒有發揮作用，所以我被甩出座位，頭部受到嚴重撞擊，醒來只記得自己在醫院。」
醫生說我能活着，真的是一個奇蹟。
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