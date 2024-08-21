搭乘遊樂場奪命過山車　女子被甩出「墮軌撞頭重傷」奇蹟生還

巴西37歲女子布洛克（Karine Brock）和2名孩子一起搭乘兒童遊樂設施。



當過山車高速下墜並轉彎時，她慘被甩出座位，整個人墜落在鐵軌上，頭部受到重擊，差點死亡。

巴西37歲女子布洛克和2名孩子一起坐過山車，卻在轉彎時被甩出座位，墜落在鐵軌上，頭部受到重擊，差點死亡。有人在外面指到的影片顯示，最初女子仍安好在坐座位上。（YouTube@UOL）

巴西37歲女子布洛克和2名孩子一起坐過山車，卻在轉彎時被甩出座位，墜落在鐵軌上，頭部受到重擊，差點死亡。有人在外面指到的影片顯示，最初女子仍安好在坐座位上。（YouTube@UOL）

巴西37歲女子布洛克和2名孩子一起坐過山車，卻在轉彎時被甩出座位，墜落在鐵軌上，頭部受到重擊，差點死亡。有人在外面指到的影片顯示，本在坐在同一位置的女子「憑空消失」，其實當時她已墮軌。（YouTube@UOL）

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身為心理學家的布洛克，11日在巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）阿萊姆帕萊巴（Alem Paraíba）當地遊樂園陪孩子們搭乘過山車。

有遊客拍到，當時坐在車廂第一個座位的她，在遊樂設施下墜左轉時被甩出座位。

醫護人員前往現場治療時，發現布洛克肋骨骨折、頭部受傷，突然不停抽搐，送醫後目前仍在醫院接受治療中。

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布洛克醒來後表示，她不記得事件詳細發生經過，但澄清她不是自己摔到鐵軌，而是被甩出去的。

布洛克表示：「座位的安全鎖完全沒有發揮作用，所以我被甩出座位，頭部受到嚴重撞擊，醒來只記得自己在醫院。」

醫生說我能活着，真的是一個奇蹟。 布洛克

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