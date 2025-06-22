內地女下身這樣穿乘電車　踩凳打卡：感覺到位　捱轟霸氣1句獲讚

【香港旅遊／旅遊穿搭】出外旅遊，穿搭和行為也要注意！本港網絡瘋傳多張相片，有內地女生來香港旅遊時，以1款超「性感野性」穿着乘搭電車，更穿着高踭鞋踩在座位上「打卡」，帖文更稱「真嘅（係）好中（鍾）意香港」，拍照後已用濕紙巾清潔座位。



相片引來網民熱議，大批人看後指摘女生行為及穿着離譜，「衣着穿搭，想標奇立異但老土」、「視覺上毫無美感，污染咗架電車」、「自私自利」、「鞋踩上座椅 冇公德心」。



面對批評，該女生霸氣回覆，獲不少網民力撐，「姐姐好靚！唔好同人一般見識」、「香港人又話要接受多元文化多元嘅衫，咁鬧法會唔會過分咗？」。



本港網絡瘋傳多張相片，有內地女生來香港旅遊時，以超「性感野性」穿着乘搭電車，更穿着高踭鞋踩在座位上「打卡」。（threads圖片）

內地女超性感穿着乘電車踩凳打卡

有專門分享內地女生在香港動態的threads帳號，近日發布3張照片。相片中內地女生戴紅色帽和頸帶，穿上超低胸「Deep V」豹紋連身超短裙，配上吊帶黑色絲襪及黑色高踭鞋，在電車內擺出不同姿勢打卡。

相片中內地女生戴紅色帽和頸帶，穿上超低胸「Deep V」豹紋連身超短裙，配上吊帶黑色絲襪及黑色高踭鞋，在電車內擺出不同姿勢打卡。（threads圖片）

相片中內地女生戴紅色帽和頸帶，穿上超低胸「Deep V」豹紋連身超短裙，配上吊帶黑色絲襪及黑色高踭鞋，在電車內擺出不同姿勢打卡。（threads圖片）

其中1張相，該女生更直接把穿着高踭鞋的左腳屈曲踩在座椅上，臉上露出「得意」表情，似乎相當滿意。上載相片的threads帳號則留言「前幾日嘅相，真嘅（係）好中（鍾）意香港」，又稱拍照後已清潔座位，「座位在結束影相後用濕巾擦過啦」。

該女生更直接把穿着高踭鞋的左腳屈曲踩在座椅上，臉上露出「得意」表情。（threads圖片）

大批網民看過照片後，指摘女生行為及穿着離譜。（threads圖片）

網民批標奇立異無公德心

大批網民看過照片後，指摘女生行為及穿着離譜，「成套衫九唔搭八」、「衣着穿搭，想標奇立異但老土」、「視覺上毫無美感，污染咗架電車」、「好X奇怪嘅襯搭，真係好X奇怪，我完全唔知點形容」、「自私自利，鞋踩上座椅冇公德心」、「亂踩交通工具啲凳」、「咁即係所謂影完相抹返就冇發生過啦，咁麻煩落嚟電車車廠去返架車度做清潔先啦」。

被網民圍攻 女生霸氣回覆獲讚

不過翻查資料，這組照片早於2024年7月在小紅書發布，而非「前幾日」。相中女生當時留言「豹紋贏得我2024年最愛元素，沒有之一。襪子永遠是搭配加分項目，更好的突出風格和造型，sexy lady的感覺到位」，但未有提及用濕紙巾清潔座位。

這組照片早於2024年7月在小紅書發布。（小紅書圖片）

當時有更多照片。（小紅書圖片）

面對網民「圍攻」，該女生強調該theads帳號相片並非由她發布，又霸氣反嗆「我真的醉了一堆沒完沒了的。根本就不是我發的沒事罵我幹嘛？」。不少網民亦力撐女生，「姐姐好靚！唔好同人一般見識」、「香港人又話要接受多元文化多元嘅衫，咁鬧法會唔會過分咗？」、「評論區點解香港人咁mean，姐姐你好靚，唔使理啲人……」。