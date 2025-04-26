跑馬地馬場餐廳小食套餐！含4款食物被嫌「唔老黎」　網民斥迷信

香港賽馬歷史悠久，不少市民會入馬場觀賞賽事。有網民到跑馬地馬場一餐廳，發現其提供的小食套餐極之不吉利，事關套餐包括粥、蛋、炒麵、香蕉，覺得可以理解為「食粥、捧蛋、三輸（三絲）炒麵、吔蕉」，故嘲諷餐廳「真幽默」。



有網民認同以上食物集於一身的確「唔老黎」，「入馬場叫人食蕉，唔X使賭啦」、「仲要擺4樣嘢，想人輸4（死）咩」、「勸人戒賭餐？」。不過有人反指樓主想太多，「其實馬會已經係大莊家，仲有需要咁樣擺啲咩風水陣、旁門左道嘅方法？」、「咁多想像咪唔好食囉」、「要輸點X樣都輸㗎啦，賴得就賴」。



跑馬地馬場有餐廳提供小食套餐，包含粥、蛋、炒麵、香蕉，被網民指不吉利。（香港賽馬會）

跑馬地馬場餐廳「小食套餐」被指不吉利

該網民在連登討論區上傳照片，顯示為跑馬地馬場先駿廊餐廳所提供的小食套餐之一，套餐共含4款食物，包括皮蛋肉碎粥、1隻茶葉蛋、豉油皇銀芽炒麵、以及1條香蕉，他認為以上食物分別可指「食粥、捧蛋、三輸（三絲）炒麵、吔蕉」，覺得若然去馬場吃以上食物極之「唔老黎」，故揶揄餐廳「真幽默」。

從照片所見，小食套餐包含皮蛋肉碎粥、1隻茶葉蛋、豉油皇銀芽炒麵、以及1條香蕉。（連登討論區圖片）

網民笑問：勸人戒賭餐？

帖文掀起網民討論，有人認為相中套餐的確「意頭」不好，「勸人戒賭餐？」、「入馬場叫人食蕉，唔X使賭啦」、「仲要擺4樣嘢，想人輸4（死）咩」、「肯定係特登，入場食嘢先挫咗你度氣先」、「馬會表示：你唔輸，我點有錢」、「粥，炒麵同茶葉蛋都係中式嘢，無端端配隻蕉真係好奇怪」、「有年國慶送書包添，書包輸包，包輸」。有人則重新為以上套餐的食物改名，「金銀粥、吉利蛋、三元麵、蕉（招）財進寶」。

馬場過往曾送書包予入場人士，被網民調侃「書包輸包，包輸」。（連登討論區圖片）

另有意見指樓主太敏感：要輸點都輸

惟有人覺得樓主太敏感，「咁多想像咪唔好食囉」、「究竟有幾X迷信，先會諗到唔老黎」、「要輸點X樣都輸，賴得就賴」、「整個發菜蠔豉俾你食咪又係輸到X街，關咩事？」、「唔好見少少嘢就喺度超譯，炒麵就話三絲（三輸）、見蛋見蕉就話唔老黎」。

有人質疑樓主貼出舊圖，事關套餐換領卷日期顯示為2015年12月19日，不過有網民就表示「啱啱個星期三都係呢個餐，條蕉帶埋返屋企，宜家都未食」。

（連登討論區）