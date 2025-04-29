女網友於父親喪禮吐「1句心底話」遭媽媽當場掌摑！揭極心寒內情

家庭功能不足及情緒挑戰經常是許多家庭難解的課題。



一位女網友表示，自小生長在重男輕女的家庭，面對許多不平等的對待，而家中5個小孩，只剩排行老二的她留在父母身邊，直到爸爸過世，在喪禮上被媽媽打了一巴掌，讓她徹底心碎，決定斷開與媽媽的聯繫，好好的過自己的生活。

女網友於父親喪禮「1句心底話」遭媽媽當場掌摑！淚揭極心寒內情（01製圖）

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一位台灣女網友在「Dcard心情板」以「在爸爸的喪禮被賞巴掌」為題發文寫道，生長的家庭並不富裕，但卻有5個小孩，自己是排行老二。她提到爸媽非常的重男輕女，把所有的資源都留給2名小兒子，而3名女兒從小學開始就得幫忙家裡的生意，洗碗、擺攤等粗活樣樣都得做，只因為爸媽覺得兒子以後會養他們，女兒就是嫁出去的賠錢貨。

原PO表示，家庭裡除了不公平的待遇，爸媽的情緒管理都很糟。爸爸動怒時就會對媽媽大聲咆哮，然後媽媽就將負面情緒轉移到小孩身上，哭訴說：

爸媽沒辦法離婚，都是因為你們。

種種情緒暴力、情緒勒索行為讓小孩受不了，原PO的姊妹趁著考大學時，選擇到外縣市就學，脫離這個家，而原PO卻因放不父母，選擇留下繼續忍受這種生活，一直幫忙到兩個弟弟大學畢業。

但兩個弟弟大學畢業後卻只想著「賺大錢」，不停慫恿爸媽把房子二按讓他們去投資，即使那項投資很明顯看得出就是個詐騙陷阱，兩個弟弟仍執迷不悟，最後爸媽一氣之下，把他們趕出去，斷絕來往。而原PO就成了唯一被要求要養父母的那個小孩。

原PO表示，後來爸爸病逝，她在喪禮上跟爸爸說希望他下輩子不要再生小孩：

小孩不是你快樂的來源。

希望他和媽媽兩人過好自己的幸福日子就好：

因為當你的小孩真的太累了……所以這輩子我們就讓它過去吧，希望下輩子的你可以快樂一點。

結果卻被媽媽賞了巴掌，罵她不孝、要斷絕親子關係。原PO說，媽媽的那一巴掌打得她心碎，後來她封鎖了媽媽的Line和臉書，只想好好地過自己的生活。

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沒想到，日前收到媽媽的「陌生訊息」，指責她：

就這樣不管阿母了是不是？

還說自己原本不想生這麼多小孩的，是因為「你祖母說一個小孩以後會給你2萬（台幣，下同）」，即便原PO每月只給1萬，跟她的預期不一樣，她也沒多要，現在就只是要個吃飯錢就對不起小孩了嗎？還打親情牌：

都是一家人，家人要團結才有力量，知道嗎？

要原PO不要這麼不懂事。

原PO表示，爸媽的好她都記得，辛苦工作養大孩子們，真心覺得感謝，但爸媽情勒、言語暴力，也讓她真心覺得累。她說他們常怨孩子不孝順、不知足，尤其是在爸爸生病後，脾氣更加暴躁，常衝著原PO駡「沒出息」、「早知道就不要生小孩，沒有你就好了」。後來，依爸爸生前意願建議拔管，事後媽媽卻崩潰地指責是她害死了爸爸，說「要是沒有小孩就好了」、「為了小孩賠了性命」，每一句都深深刺進原PO的內心：

好像沒有我，他們才會幸福。

最後，對於媽媽要求繼續給生活費的訊息，她選擇無視直接滑掉。

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