突見年輕女子來亡夫喪禮哭喊「為什麼丟下我」　真相讓她震驚到嘔

外遇事件一旦曝光，往往容易造成夫妻間的感情受到影響。



有一位日本女性，在丈夫過世之後，才發現長期以來，丈夫一直瞞著她在外有染，讓她感到非常訝異，卻也因此沒有辦法原諒亡故的丈夫。

大學同學變情侶 婚後仍十分恩愛 想不到……（點圖放大閱讀）：

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根據日本媒體「All About」報導，一位化名百合子的46歲女性，丈夫是過去的大學同學。

兩人在畢業就職的3年後結婚，並且生了兩位小孩，如今也都已經到是高中生的年紀。

即使在婚後，兩人經常還是會相約看電影之類的，感情相當甜蜜。

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然而有一天，突然傳來丈夫在車站暈倒，送醫急救的消息。

診斷後發現是腦溢血，且意識在送醫後一直沒有恢復，幾天之後宣告不治。百合子只好忍著悲痛，替丈夫辦理後事。

就在葬禮途中，有一位20多歲，並未穿著葬禮服飾的女性，在會場放聲痛哭，還喊著丈夫的名字，問他「為什麼丟下我了呢」。

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這讓百合子瞬間察覺到有內情，追問之下，發現對方是在丈夫職場的兼職人員，不僅和丈夫外遇，丈夫還曾經告訴她「等我們交往5年就結婚」。

該女性還秀出手機，證明兩人出軌的關係。這狀況讓百合子一時感到不能接受，震驚到跑去廁所嘔吐。

後來得知，那位女性辭去了兼職，百合子整理完思緒後，也告知小孩父親曾經犯下的錯。現在她仍無法原諒亡夫，但只希望未來能和孩子繼續向前，維持家庭的日常。

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