揭密特朗普19歲兒巴倫神秘大學生活　被禁留電話號碼　交友靠這招

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）19歲的兒子巴倫（Barron Trump）是紐約大學的學生。據傳因為安全問題，他被禁止向同學透露自己的電話號碼，但他會透過不同的遊戲平台與朋友交流，包括Discord及Xbox等平台。



巴倫被禁止向同學透露自己的電話號碼。（Reuters）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 4

綜合《Page Six》及《每日郵報》報導，巴倫目前就讀於紐約大學史登商學院。他在校園裡始終受到特勤局的嚴密保護，因而限制了他與同學面對面社交的機會。他還被禁止透露自己的號碼，以避免進一步洩露隱私。

消息人士告訴媒體，如果人們得到巴倫的電話號碼，就會把它公佈出去，然後會有一百萬人不停打電話騷擾。

為了變通，愛打電動的巴倫想出用遊戲平台與朋友交流，包括使用Discord及Xbox等平台。巴倫認為，這種方式比較安全，因為「遊戲兄弟文化」有種默契和保密性。據了解，巴倫並不會在這些平台上與陌生人聊天，只有在現實生活中認識的人才會拿到他的遊戲帳號。

【相關圖輯】特朗普關稅戰「最不幸一代」又遭殃 一年齡層恐陷第三次經濟危機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

據傳巴倫在校園行事低調，並不常與同學社交。同學說「幾乎感受不到巴倫的存在」，因為他上課總是快進快出，身邊還有特勤人員隨行，讓他難以像一般大學生那樣交朋友。

【相關圖輯】特朗普關稅急轉彎「暫緩90天劍指中國」五點揭貿易戰的豪賭與妥協（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

快訊／鄭進一認罹患膀胱癌！6次化療、30次電療 嘆：活70歲夠了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】