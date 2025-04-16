特朗普1992年演《寶貝智多星2》惹議　導演揭幕後秘聞：不敢刪剪

曾執導《寶貝智多星》（Home Alone）系列、《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）的荷李活導演基斯哥倫布（Chris Columbus），曾在接受《舊金山紀事報》採訪時表示，希望將現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在1992年電影《寶貝智多星2》的客串片段刪除，也害他被許多人批評，但如今《Variety》報導指出，他近期受訪改以自嘲方式諷刺「我做不到，如果我真的做了，可能會被遣送出國，會被認為不適合在美國生活，所以我得回意大利或別的地方」，而他擁有意大利的血統。



（《寶貝智多星2》劇照）

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基斯哥倫布透露當時這段戲是《寶貝智多星2》當中，小男主角凱文（Kevin）在紐約迷路，當時被特朗普指路，而他表示當時租借特朗普酒店廣場用來拍攝，但對方卻說「除非我有演出，不然你無法使用」，但後來特朗普不認帳，更在2023年表態「是基斯哥倫布求我演出這部電影」，還強調自己工作很忙，從來都不想做這件事，也很意外在30年後基斯哥倫布反而說是他強迫劇組讓他演出：

「我想只不過是一個荷李活的老屁股，想要提到特朗普為自己增加曝光量而已。」



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由於特朗普後來成為總統，爭議連連，每年都有不少粉絲呼籲移除特朗普從《寶貝智多星2》的客串片段，更有粉絲在X上發文表示「請將《寶貝智多星2》的特朗普換成40歲的麥哥里高堅（Macaulay Culkin）」，結果麥哥里還親自留言回覆「我願意」。

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