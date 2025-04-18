特朗普貿易戰震盪股市　專家揭財務創傷症狀　3招舒緩經濟焦慮

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本月初宣布的對等關稅政策造成股市震盪，許多慘賠的股民甚至說要「睡公園」。對財務感到慌張的現象，國外已有研究，甚至還有專家歸納出「財務創傷」（Financial Trauma）的症狀，並教大眾要如何應對。



特朗普本月初宣布的對等關稅政策造成股市震盪。（freepik）

以下根據臨床社工師瓦爾迪茲（ Heather "Dez" Valdez）和財務治療師阿斯特（Nathan Astle）的實務觀察，整合出財務創傷的三大層面：

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一、心理與認知層面

財務創傷會讓大腦長期處於壓力與威脅中，導致理性思考能力下降，難以專注或做出清晰判斷。人們可能出現持續的焦慮、過度擔憂、反覆思考，甚至對簡單的財務行為（如看帳單）都產生恐懼與無助感。



二、行為與功能層面

創傷會影響一個人處理金錢的方式，可能表現為逃避財務事務、過度節省或過度消費，也可能出現囤積、自我破壞行為或過度工作。這些行為不但影響日常生活與金錢決策，也容易導致伴侶或家人之間的財務衝突與信任破裂，造成長期的生活困擾。



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三、生理與身體層面

財務創傷不只影響心理，也會以身體反應表現出來，如頭痛、胃部不適、肌肉緊繃、高血壓、失眠與惡夢等。即使眼前沒有實際危險，身體仍可能自動進入備戰狀態。這些症狀往往難以與財務壓力直接聯想，卻深深反映出創傷的存在。



至於要如何應對財務創傷並回歸健康？專家提出以下幾點建議：

一、深呼吸

當創傷症狀出現時，深呼吸可以「幫助重置我們的杏仁核」。引導式冥想也可以實現這一點。



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二、五感穩定技巧

五感穩定技巧能「幫助你回到身體當下的感受中」。這個練習的步驟是：先觀察你看見的五樣東西，再注意能觸摸的四樣物品，接著是聽見的三種聲音，聞到的兩種氣味，最後是能嘗到的一樣東西。這些感官經驗能幫助你重新連結身體與現實，讓思緒不再漂浮。



三、檢視內心信念

當人陷入財務創傷時，常會不斷重複某些負面信念，例如「我永遠擺脫不了債務」、「我注定貧窮」。但若能像律師一樣，針對每個念頭提出證據並重構敘事，例如可反問自己「現在是這樣，是否就代表永遠都會如此？」



一旦你意識到答案是「不一定」，並開始找出事實作為依據，就能重新建構一套更貼近現實、具前進方向的信念。

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