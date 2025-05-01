一日之計在於晨！營養師教起床必做四件事 這樣做活化腸胃好處多
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一日之計在於晨，早上做對的事就會有好事發生！台灣營養師高敏敏在Instagram粉絲專頁發文表示，「早晨做對事，整天好運連連」。
四種好習慣現在開始養成，健康更加分！一起來看看吧：
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+4
一、伸懶腰
高敏敏指出早晨輕鬆的伸展能喚醒肌肉，趕走剛起床的僵硬感。不僅如此，還能減少起身過快而導致跌倒或拉傷的風險！
二、喝溫水
高敏敏建議起床先喝200到300毫升的溫水，除了可以讓身體適時的補充水份，還可以防止腦血管問題、活化腸胃、加速代謝，好處多多！
三、量體重、體脂肪
每天瞭解身體的變化非常重要，高敏敏表示如果比前一晚少了0.5到1公斤代表你身體的排毒代謝功能沒有問題，反之就要檢討日常的飲食習慣。
【相關圖輯】早上狂飲咖啡越飲越攰？朝早起床勿做這5件事！飲果汁令人更昏沉（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
四、吃早餐
俗話說「早餐吃得好」，高敏敏舉例早餐可以攝取優質蛋白質，如水煮蛋、煎蛋等等，幫助穩定血糖，提升專注力，吃對早餐讓你一整天活力滿滿！
【相關圖輯】中年發福為何難減肥？原來是身體誤會了「四大習慣」加劇慢性發炎（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
運動健身｜維持健康、控制體重靠運動！醫生教3招養成運動好習慣減肥｜向瘦人學習6個好習慣「養成易瘦體質」原來瞓得差都會易肥小習慣隨時影響你一輩子「收入」！盤點4個方法輕鬆養成好習慣長期胃酸倒流食道易反覆發炎恐罹癌！維持5個好習慣減少逆流症狀失眠｜成日瞓唔著點算好？5個好習慣加速入眠 一覺瞓天光話咁易長壽秘訣｜40歲前養成8個好習慣延長壽命 有效降低患病風險
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】