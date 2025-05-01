一日之計在於晨！營養師教起床必做四件事　這樣做活化腸胃好處多

一日之計在於晨，早上做對的事就會有好事發生！台灣營養師高敏敏在Instagram粉絲專頁發文表示，「早晨做對事，整天好運連連」。



四種好習慣現在開始養成，健康更加分！一起來看看吧：

一日之計在於晨，早上做對的事就會有好事發生！（AI生成圖片）

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一、伸懶腰

高敏敏指出早晨輕鬆的伸展能喚醒肌肉，趕走剛起床的僵硬感。不僅如此，還能減少起身過快而導致跌倒或拉傷的風險！

二、喝溫水

高敏敏建議起床先喝200到300毫升的溫水，除了可以讓身體適時的補充水份，還可以防止腦血管問題、活化腸胃、加速代謝，好處多多！

三、量體重、體脂肪

每天瞭解身體的變化非常重要，高敏敏表示如果比前一晚少了0.5到1公斤代表你身體的排毒代謝功能沒有問題，反之就要檢討日常的飲食習慣。

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四、吃早餐

俗話說「早餐吃得好」，高敏敏舉例早餐可以攝取優質蛋白質，如水煮蛋、煎蛋等等，幫助穩定血糖，提升專注力，吃對早餐讓你一整天活力滿滿！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】