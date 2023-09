長壽秘訣｜40歲前養成8個好習慣延長壽命　有效降低患病風險

健康的生活習慣與良好健康狀態和長壽有關,1項研究發現,如果在中年以前養成8個好習慣,可以使壽命延長超過20年。研究團隊評估了年齡介在40至99歲之間,並參與退伍軍人事務部「百萬退伍軍人計劃」的70萬名退伍軍人,而在隨訪期間,有超過30,000名參與者去世。



40歲前養成8個生活習慣 竟可延長超過20年的壽命

美國退伍軍人事務部健康科學專家Xuan-Mai T. Nguyen表示,此項研究使用Cox比例風險回歸模型來研究全因死亡率,並採用多生命表(Multi-lifetable method)分別計算男性退伍軍人和女性退伍軍人的壽命。

研究結果發現,在40歲前採取8種健康生活習慣的人的壽命比其他人更長,研究人員進一步表示,養成8項良好習慣,可能會讓男性的壽命增加24年,女性的壽命增加23年,而這8個健康習慣如下:

8個健康習慣(按圖👇👇👇)

1. 保持身體活躍。

2. 避免抽煙。

3. 管理壓力。

4. 健康飲食。

5. 避免定期大量飲酒。

6. 保持良好的睡眠習慣。

7. 維持正向的社交關係。

8. 沒有鴉片類藥物成癮。

5招長壽秘訣(按圖👇👇👇)

相關文章:長壽秘訣|飢餓感有助延長壽命、減緩老化?8大營養素助抗氧化

其中低身體活動量、鴉片類藥物使用和抽煙這3項,對壽命的影響最大,更會導致死亡風險增加30%至45%;壓力、大量飲酒、不良的飲食和睡眠習慣會導致死亡風險增加約20%,而缺乏正面的社交關係則會讓死亡風險增加5%。根據上述的研究結果可以得知,此項研究有助於量化個人健康生活方式的選擇所帶來的壽命增加。

抗衰老食物有哪些?抗老化飲食原則(按圖👇👇👇)

+ 15

只改變1習慣也能延長壽命 有效降低患病風險

Xuan-Mai T. Nguyen指出,研究團隊對於僅採用1種、2種、3種,或是8種健康的生活習慣,可能帶來的好處感到非常驚訝。此項研究結果可說是間接表示,採用健康的生活方式對於公共健康和個人福祉都很重要,而且要愈早開始愈好,但即使是在40歲、50歲或60歲時,做出小小的改變,仍有益於健康和延長壽命。

不僅如此,研究人員表示,研究結果也證實,生活方式的改變在導致第2型糖尿病和心臟病等慢性疾病具有一定的作用,因為這些疾病是導致死亡的主要因素。

資料來源:8 Healthy Lifestyle Habits That Could Add More Than 20 Years To Your Life's Risk's

