長期胃酸倒流食道易反覆發炎恐罹癌！維持5個好習慣減少逆流症狀

食道癌一直都在十大癌症榜上，由於早期症狀不明顯，很容易被忽略，直到出現明顯症狀的中後期才會被診斷出。



食道癌的致癌風險因子多，而胃酸倒流便是其中一項，若輕忽胃酸倒流的狀況，恐引來癌化風險。

5個好習慣降低胃酸倒流症狀（按圖👇👇👇）

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胃酸倒流不改善恐增癌化風險

除了煙、酒、檳榔之外，胃酸倒流也是食道癌的風險因子之一。胃酸倒流會使得食道的上皮細胞被破壞，長期下來會使得食道反覆發炎，增加癌化風險。因此改善胃酸倒流的狀況也有助降低食道癌風險。

維持5個好習慣，降低37%逆流症狀

1. 維持正常體重

若肥胖或體重過重會導致腹腔內壓力增加，這些多餘的脂肪會擠壓胃和食道，使得胃的排空功能受到阻礙，還容易造成下食道括約肌壓力下降、賁門鬆弛，加劇胃酸倒流發生。

2. 適度休閒運動

若本身已有胃酸倒流的問題，就需更謹慎選擇運動強度，因為過於劇烈的運動會使人更容易胃酸倒流，採取適度而休閒的運動最好。建議每天30分鐘中等強度的運動，可以快走、慢跑、其他有氧運動與適度的重訓。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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3. 不吸煙

尼古丁會增加胃酸分泌，並影響下食道括約肌的運作，因此吸煙者或長期暴露於二手煙環境者，其罹患胃酸倒流的機率較常人高。

4. 留意飲料攝取

氣泡飲料下肚後會在腸胃道釋放大量氣體，可能導致脹氣、消化不良，還可能引起胃酸倒流。咖啡、朱古力、茶等含有咖啡因的食物也要適度攝取就好，咖啡因與可可鹼同樣會促進胃酸分泌，使得下食道括約肌鬆弛，提升胃酸倒流風險。

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5. 調整飲食習慣

不暴飲暴食、不空腹過久、避免狼吞虎嚥、不要吃完就躺平、不邊吃邊說話等等，這些不良的飲食習慣都會使得胃部負擔大，造成脹氣、打嗝、消化不良等情形。

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