長期胃酸倒流食道易反覆發炎恐罹癌！維持5個好習慣減少逆流症狀
撰文：Heho健康
出版：更新：
食道癌一直都在十大癌症榜上，由於早期症狀不明顯，很容易被忽略，直到出現明顯症狀的中後期才會被診斷出。
食道癌的致癌風險因子多，而胃酸倒流便是其中一項，若輕忽胃酸倒流的狀況，恐引來癌化風險。
5個好習慣降低胃酸倒流症狀（按圖👇👇👇）
+7
胃酸倒流不改善恐增癌化風險
除了煙、酒、檳榔之外，胃酸倒流也是食道癌的風險因子之一。胃酸倒流會使得食道的上皮細胞被破壞，長期下來會使得食道反覆發炎，增加癌化風險。因此改善胃酸倒流的狀況也有助降低食道癌風險。
維持5個好習慣，降低37%逆流症狀
1. 維持正常體重
若肥胖或體重過重會導致腹腔內壓力增加，這些多餘的脂肪會擠壓胃和食道，使得胃的排空功能受到阻礙，還容易造成下食道括約肌壓力下降、賁門鬆弛，加劇胃酸倒流發生。
2. 適度休閒運動
若本身已有胃酸倒流的問題，就需更謹慎選擇運動強度，因為過於劇烈的運動會使人更容易胃酸倒流，採取適度而休閒的運動最好。建議每天30分鐘中等強度的運動，可以快走、慢跑、其他有氧運動與適度的重訓。
胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）
+14
相關文章：胃酸倒流｜感到火燒心、胸口異物感？認清3類胃酸倒流及改善方法
3. 不吸煙
尼古丁會增加胃酸分泌，並影響下食道括約肌的運作，因此吸煙者或長期暴露於二手煙環境者，其罹患胃酸倒流的機率較常人高。
4. 留意飲料攝取
氣泡飲料下肚後會在腸胃道釋放大量氣體，可能導致脹氣、消化不良，還可能引起胃酸倒流。咖啡、朱古力、茶等含有咖啡因的食物也要適度攝取就好，咖啡因與可可鹼同樣會促進胃酸分泌，使得下食道括約肌鬆弛，提升胃酸倒流風險。
相關文章：胃酸倒流｜按足三里穴改善胃脹氣、排便不順！4穴位提升胃部健康👇👇👇
+13
5. 調整飲食習慣
不暴飲暴食、不空腹過久、避免狼吞虎嚥、不要吃完就躺平、不邊吃邊說話等等，這些不良的飲食習慣都會使得胃部負擔大，造成脹氣、打嗝、消化不良等情形。
胃酸倒流｜如何預防胃酸倒流火燒心？10招緩解症狀避免病情復發護胃｜左側臥睡姿可改善胃酸倒流？6項生活守則減少胃酸逆流發生胃酸倒流｜喉嚨沙啞、咳嗽屬非典型症狀？醫生勸避開地雷飲食習慣胃酸倒流與耳鳴發生有因果關係？醫生一文解迷思 早期治療助恢復胃酸倒流｜按足三里穴改善胃脹氣、排便不順！4穴位提升胃部健康胃酸倒流｜喉嚨卡痰、口腔有怪味也屬徵狀！宜戒甜、辣及這些食品
延伸閲讀：
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」