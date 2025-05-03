男子自稱公廁大便染淋病　醫生驚訝「你性器官很長」網民看法兩極

在外上廁所小心把病毒帶回家！一名台灣男子自稱沒有性行為，卻感染淋病，並稱日前在加油站廁所大便，性器官不小心碰到馬桶斜面，接著就開始解尿疼痛與流膿，對此，朱信誠表示，若碰到沾有細菌的分泌物，是有可能感染的，並建議大家出門在外，私密處不要碰到馬桶比較安全。



一名台灣男子自稱沒有性行為，卻感染淋病。（示意圖／AI生成圖片）

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台灣泌尿醫生朱信誠早前在「Threads」上發文指出，最近好幾個男生淋病來看診，都說沒有性行為，其中一個說在加油站公廁大便，那種坐式馬桶有一個斜面，男子說性器官不小心碰到斜面，過兩天就開始尿尿痛以及流白色膿，而朱信誠當時回患者表示：「那你性器官很長耶！」病人雖尷尬但嘴角仍上揚地回：「沒有、沒有，我只是坐比較前面……」文章一發布也引發網友熱議。

朱信誠解釋：「如果沾染到有細菌的分泌物，是有可能的感染的。」畢竟公廁也不曉得被誰使用過，並建議大家，出門在外把自己的30cm收好，用一隻手捏住小頭，不要碰到馬桶比較安全。

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對此，有網友說「那些說法只是給病人台階下，不要造成家庭失和」、「這應該都在騙吧，不是說公廁機率超低的」、「難道是我前夫去看診，他也這樣說」、「高中看泌尿科的時候，我唬醫生說我去游泳池玩完，就這樣了」、「碰到不到一秒就中？這是什麼致命病毒？比新冠肺炎還強。」

但也有網友表示，「有的馬桶是真的性器官不用很長就會碰到…」、「我也不小心碰過，當下快瘋了」、「有些馬桶比較小，只要滑手機的姿勢比較前傾就會碰到，所以我真的會捏著雞雞大便……」

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而台灣疾管署曾曾表示，性接觸是淋病最主要之傳播方式，傳染途徑包含陰道交、肛交或口交等性行為之親密接觸，此外，與感染者的黏膜滲出物接觸，透過皮膚傷口或黏膜接觸到感染者的黏膜滲出物，例如精液、血液、陰道分泌物等，共用未經清潔或消毒的情趣性用品或性玩具，也會因此感染到淋病。

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