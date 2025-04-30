中環串燒店慶生切蛋糕被拒！港女街邊切餅轟店家：幾好食都無X用

到餐廳吃飯慶祝生日，切蛋糕還節不可缺少。惟有港女在網上發文發相，大呻早前在中環1間串燒店替友人慶生，自攜蛋糕到場，但店方不肯幫忙冷藏蛋糕，而更離譜是在關門前45分鐘即催促埋單，結果樓主與友人要在街邊切蛋糕分食，情況令人尷尬又氣忿。



樓主認為店員趕收工，形容「連基本尊重都無，幾好食都無X用」，決定在網上公審店家，帖文引來網民熱議。



港女指在店內想切蛋糕替友人慶生被拒。（Threads圖片）

樓主要在街邊切蛋糕分吃，感到十分不滿。（Threads圖片）

有港女在Threads發帖大呻，訴說在餐廳慶生時遇到不快經歷。樓主與友人當時7時去到中環1間串燒店，要求店家代為冷藏自攜的蛋糕，可是遭店員拒絕，樓主只好將蛋糕放在室溫保存，而她們在10分鐘後點了所有食物。

想分食蛋糕 店員指過了用餐時間

至當時9時36分，店員前來要求埋單，樓主表示「仲有一個生日蛋糕想喺度食埋」，惟店員正在執枱，語氣極差地表示「下？仲有個蛋糕呀？你哋過咗用餐時間」，態度令樓主十分憤怒，結果「拎走咗個蛋糕喺街度食」。

轟店方不尊重客人

樓主表示曾與另1名店員反映不滿，但結果不了了之。她又強調店員未有提醒不可外帶食物，亦無提醒設有用餐時間限制的要求，而該店是10時半才關門，當時還有3枱客在用餐，認為店家連基本對客人的尊重也沒有，炮轟「幾好食都無X用」。

網民反批樓主阻人收工

帖文引來網民熱議，當中不少人批評樓主，「畀你外帶食物嚟食就人情，唔畀亦係道理！仲要人提？咁你哋事先都冇徵求過餐廳可唔可以拎個蛋糕入去食，又無啦啦要人哋額外服侍你哋，仲要呀姐洗多幾隻碟餐具阻人收工」、「你book（訂位）枱果刻有無講會帶蛋糕？你入門先問，同 book枱先問係兩回事嚟㗎喎」。

另有人表示「做飲食最怕呢啲蛋糕客，影相影到收鋪都未影完，又要幫你收碟呢樣果樣」，有人質疑「其實係咪餐廳一早預咗唔畀係入面食？樓主可能有誇大成份」。不過，亦飲食業人士認為難以單憑帖文判定誰是誰非，而餐飲業服務態度好重要，「我都做飲食，呢個時勢做多少少，多個回頭客唔好咩？可能人哋都搵夠啦」。