5歲兒子獨自上男廁！媽媽聽見「2男猥褻對話」嚇到廁所門口大叫

近期社群平台對於「男童是否可進女廁」的討論熱烈，看法兩極的人在網上爭論不休。台灣網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女，2名孩子顏值都超高，更是小小童星，伊萊媽時常在社群分享一家人的生活，深受粉絲們喜愛，而她也在社群發文分享帶兒子伊萊上公共廁所的「可怕經驗」，同樣引發網友熱議，直呼傻眼。



伊萊媽時常發文分享一家人的日常，深受粉絲喜愛。（Facebook / @Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤 ）

社群平台Threads近期有許多關於「男童是否可進女廁」的討論，其中有網友分享今年3月澳洲悉尼一名5歲女童在學校操場遭一群同齡男童包圍性侵，接着該網友怒批男童不該進女廁，引發底下兩極討論，正方反方各有論述，有人認為不該拿孩子年紀小當藉口，而另一方則認為這是少數極端事件，媽媽們不會放任男童進行犯罪行為。

育有一對兒女的網紅伊萊媽在Facebook《Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤》發文分享，在兒子伊萊5歲時，伊萊媽挺着孕肚帶着伊萊一起接丈夫下班，途中行經捷運象山站時伊萊想上廁所，而那裏並沒有親子廁所，因此她只能讓伊萊獨自進到男廁。後來有兩名男子從男廁走出，並談論着猥褻言論：「你有看到剛剛進去那個混血兒有多帥嗎？」、「好想再進去看看他的X是不是也很漂亮！」。

聽見可怕對話的伊萊媽當場嚇壞，直接衝去男廁門口大聲喊：「媽媽就在門口 ！有甚麼事的話，一定要大聲地喊媽媽！」兩名男子瞟了一眼便離開現場，雖然伊萊如廁後並沒有發覺異狀，但伊萊媽坦言當下極度恐懼，甚至後來盡量避免再到該捷運。

伊萊媽向朋友分享恐怖經歷。（Facebook / @Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

她表示，能理解「單身女性不想看到任何年紀的男性進入女生廁所」的感受，但身為人母，真心希望能有一個友善、安心的親子如廁環境，讓父母帶孩子上廁所時也不用提心吊膽。

許多網友看到伊萊媽的「可怕經歷」直呼傻眼：

．「我都儘量找看看有沒有親子或是身障廁所，很難讓小孩離開我的視線」

．「希望政府可以增加親子廁所，很多地方親子廁所只有一間，根本不夠用」

．「變態太多了，小孩真的不管男女都要保護好」



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