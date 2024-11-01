健身室驚爆致命意外　21歲大學生使用這器械「頭部重創」當場死亡

近日，英國一名21歲男大學生在健身房重訓時頭部遭重創，當場倒地不起，經搶救無效身亡。據悉，他所使用的史密斯機在健身房十分常見，警方調查後宣布此次死亡事件是意外。



綜合多家英媒報導，21歲的穆罕默德法拉吉（Mohammed Farraj）是英國東安格利亞大學（UEA）醫學院大二學生。當地時間16日晚7點多，他在學校健身房使用史密斯機（Smith machine）時出現意外，頭部遭到重創，在一聲巨響後倒在地板上，當場身亡。

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據報導，事發後，該健身房的2名健身人士立刻通知救護車，並嘗試對法拉吉進行心肺復甦術（CPR） 。隨後工作人員和醫護人員趕到現場，但未能救回他的性命。



據當地警方聲明，法拉吉的死亡是一起意外事件。法醫驗屍後指法拉吉的死因為「頭部外傷」。

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法拉吉的家人表示，法拉吉生前非常健康，並稱據了解其死亡與設備的故障無關。該健身房在事發後關閉。



據悉，史密斯機在健身房十分常見，因其發明者史密斯（Rudy Smith）而得名，可協助健身者使用槓鈴做出深蹲動作，也是初學者經常使用的器材之一。

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據此前媒體報導，台灣的健身房也曾發生過類似意外。2022年9月15日，台中市烏日的一名女子在健身房獨自使用史密斯機時發生意外，頭部遭壓傷，當場失去生命跡象，所幸經及時搶救挽回一命。

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