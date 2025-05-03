嚴母夠均真！要求10幾歲女兒交水電、房租　違規隨時「7街瞓」

美國一名女子在社群媒體上分享，她將女兒房間打造成「獨立套房」，跟家中10幾歲的女兒「收租」，希望她們可以提早學會理財，為自己的生活負責。



據《太陽報》（The Sun）報道，這名媽媽塔嘉（Taja）在TikTok上分享自家女兒的「租屋生活」，影片在網絡上引發熱議。她特地把家裏的房間打造成「獨立套房」，房間外還貼上門牌號碼、鋪好歡迎地毯、裝上門鈴跟信箱，不同季節還會搭配不同的花圈。

Taja將女兒房間打造成「獨立套房」並向她「收租」，希望她們可以提早學會理財，為自己的生活負責。（Instagram截圖 / @travelwithtaja）

為了幫助女兒養成習慣，女兒的週薪要繳房租3.75英鎊、水電費3.75英鎊，另外還要強制儲蓄7.5英鎊。（Instagram截圖 / @travelwithtaja）

不過要住在這麼舒服的「套房」當然不是免費的。雖然塔嘉的孩子都才10幾歲，她們已經開始繳自己的房租和水電費。

塔嘉表示，她之所以這麼做，是為了讓孩子提早學習理財，培養責任感。她讓女兒做自己公司的「員工」，每週都可以領固定薪水，所以也必須管理這些收入。為了幫助女兒養成習慣，女兒的週薪要繳房租3.75英鎊（約港幣39元）、水電費3.75英鎊（約港幣39元），另外還要強制儲蓄7.5英鎊（約港幣77元）。

不僅要繳房租，孩子們還要面對繳費期限的懲罰。如果每週五晚上9點前沒有繳費，他們的手機就會被沒收一天，還得多付1英鎊（約港幣10元）罰款；第二次違規，手機會被沒收三天，加罰5英鎊（約港50元）；三度違規，就會被「驅逐出戶」。

不過網友對此看法兩極，有人認為父母本來就有義務養孩子，不應該收房租，但也有人大讚這麼做不但能教導孩子獨立，也很有創意。有網友建議，若把租金存起來，等孩子成年再給他們，更有教育意義。

雖然塔嘉的做法並不是所有人都認同，卻讓不少父母重新思考教導方式，考慮用塔嘉的方式，培養孩子的金錢觀與責任感。

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