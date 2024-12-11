玩命MMA｜巴西火辣網紅女醫生「成龍上身」半掛汽車狂毆出軌老公
撰文：中天新聞網
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巴西一段影片在網路上瘋傳！這是一名女子趴在行駛中的車門上，不斷朝車內狂毆，還想拔斷倒後鏡。
後來女子身分證實是當地一名有名的貌美女醫生，因為發現丈夫外遇，才會氣得做出危險舉動。
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據《每日郵報》等外媒綜合報道，在網路流傳的這段影片當中，一名長髮女子冒險站在一輛行駛中的黑色皮卡的側邊踏板上，不斷朝車內揮舞，並奮力要拔掉車子的後照鏡。期間她不斷狂吼，激動拍打車身，場面相當混亂。而在另一段影片當中，駕駛車子的男性下車，憤怒的將這名女子推開。
事後，巴西當地一名頗具盛名，從事醫美的正妹女醫生達亞娜（Dayana Segtowich）證實，做出瘋狂舉動的女主角正是她本人。
據悉，事件發生於12月7日晚間的貝倫市街頭，她外出撞見丈夫外遇。有網路消息指出，當時她的商人丈夫法布里奇奧（Fabrício Segtowich）載着一名女性健身教練開出汽車旅館，剛好被達亞娜直擊，才會上演正宮搏命抓猴的戲碼。
事發隔天，達亞娜在IG限動上傳了一張露出冰塊腹肌的自拍照，並發文感謝力挺她的粉絲們。她寫道：
非常感謝所有傳訊息給我的人，女孩不會哭，我們努力賺錢，努力練深蹲！
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