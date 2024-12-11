玩命MMA｜巴西火辣網紅女醫生「成龍上身」半掛汽車狂毆出軌老公

巴西一段影片在網路上瘋傳！這是一名女子趴在行駛中的車門上，不斷朝車內狂毆，還想拔斷倒後鏡。



後來女子身分證實是當地一名有名的貌美女醫生，因為發現丈夫外遇，才會氣得做出危險舉動。

巴西美女醫生達亞娜掛在車門外狂毆出軌丈夫的影片近日在網上瘋傳。（IG@dayanaoliveirasegtowich）

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據《每日郵報》等外媒綜合報道，在網路流傳的這段影片當中，一名長髮女子冒險站在一輛行駛中的黑色皮卡的側邊踏板上，不斷朝車內揮舞，並奮力要拔掉車子的後照鏡。期間她不斷狂吼，激動拍打車身，場面相當混亂。而在另一段影片當中，駕駛車子的男性下車，憤怒的將這名女子推開。

事後，巴西當地一名頗具盛名，從事醫美的正妹女醫生達亞娜（Dayana Segtowich）證實，做出瘋狂舉動的女主角正是她本人。

據悉，事件發生於12月7日晚間的貝倫市街頭，她外出撞見丈夫外遇。有網路消息指出，當時她的商人丈夫法布里奇奧（Fabrício Segtowich）載着一名女性健身教練開出汽車旅館，剛好被達亞娜直擊，才會上演正宮搏命抓猴的戲碼。

事發隔天，達亞娜在IG限動上傳了一張露出冰塊腹肌的自拍照，並發文感謝力挺她的粉絲們。她寫道：

非常感謝所有傳訊息給我的人，女孩不會哭，我們努力賺錢，努力練深蹲！

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