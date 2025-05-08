韓國啦啦隊女神遭台灣「私生飯」瘋狂跟蹤　還跟入車廂提這要求

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊成員朴旻曙（Mingo）赴台發展後人氣大增。



不過其經理人日前卻發文指出，當天一場非公開活動結束後，有粉絲因要求合照被拒，竟然一路跟隨至高鐵，甚至是跟上高鐵車廂，令她們感到有些困擾，貼文在網上曝光後隨即引發討論。

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊成員朴旻曙（Mingo）赴台發展後人氣大增。（IG@_min_go）

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經理人6日發文表示，當天帶著朴旻曙出席一場非公開的活動，有幾位粉絲在記者會現場外等，希望可以要求合照，不過被工作人員攔下，之後她們便搭車離開了。不過之後在台北車站又遇到那幾位粉絲，就連她們在買東西也一路跟隨，過程中有粉絲走向前，拿著翻譯機說自己是臨時請假趕到現場，所以希望可以合照。

經理人透露，更令人感到害怕的是，幾位粉絲甚至還跟上高鐵車廂，在車廂之間找人，結果真的被他們找到，最後依舊向前詢問是否願意合照，她說：

我們真的嚇到了，萬一就這樣跟到家裡怎麼辦……？

經理人表示，儘管很開心看到有人喜歡朴旻曙，但基於活動的關係真的沒有辦法，她說：

如果是平時在別的地方巧遇，大方跟我們打招呼、要求合照，我們一定都是開心回應（除非有不得已的原因才會拒絕），但現場被拒絕後直接跟來高鐵堵人，這樣的行為真的會滿困擾。

最後，經理人也呼籲粉絲，未來如果有活動的話，大家在公開場合見面即可，私底下的行程，給女孩們一點自己的空間，讓她們可以不需要隨時都在工作的狀態。

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