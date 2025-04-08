值得參考！對等關稅令美國人也要捱窮　網民熱議慳錢方式奇招盡出

美國總統特朗普在全球掀起關稅大戰，恐導致美國國內商品價格上漲，近日美國網友在網絡掀起「如何省錢」話題，各種奇招盡出，令人大開眼界。



美國《紐約郵報》報道，一名帳號為「allisontalksmoney」的網友，在短影片平台TikTok發佈一則影片，希望網友分享「最瘋狂的省錢秘訣」，她表示，「告訴我你最瘋狂的，阻止自己花錢的辦法。」

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報道指出，有網友分享，「如果我看到我喜歡的東西，例如一件30美元的T恤，我會問自己，如果有人免費給我這件T恤，或者給我30美元現金，我會選擇哪一個？我應該會選擇現金。」

還有網友說，「我會拍下我想要的東西的照片，這樣我就可以『以後再買』，但我患有注意力缺陷多動症，所以根本忘記買，這樣可以阻止我衝動購物。」

還有網友說，「我會問自己，這個價值20美元的物品，將來會在車庫拍賣會上，以2美元的價格出現嗎？」還有人分享，「我只是對自己說，你現在沒有足夠的錢，下次領到錢時再去買。如果我真的需要，我就會記得。」

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