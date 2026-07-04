海盜為什麼要戴眼罩？不是方便開槍瞄準　含重要功能關鍵時能救命

說到海盜，許多人會聯想到「鐵勾船長」這個經典角色，單眼戴眼罩、鐵勾手的造型深入人心，不過你有想過為何海盜會戴眼罩嗎？



事實上，這個小小的配件背後，藏著一項大大的功能，甚至在關鍵時刻能救命。

海盜為什麼要戴眼罩？不是因為眼鏡受傷，原來能救他一命！（01製圖）

海盜為什麼要戴眼罩？原來背後有科學依據：

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綜合外媒報導，海盜歷史悠久，幾乎可以說自從有船以來就有海盜的存在，他們常以團體行動，在海上來無影去無蹤，充滿神秘氣息。至於為什麼許多海盜會以「獨眼」形象示人，其實背後藏有科學依據，並非外界普遍認為的「裝兇」、「失明」或「受傷」等。

傳統印象錯了！海盜「獨眼造型」背後其實有科學根據

研究指出，人眼從黑暗環境走到明亮處，只需幾秒鐘就能恢復視力，但若從光亮轉入黑暗，眼睛需重新生成色素，完全適應則至少需25分鐘，這項與生死攸關的生理限制，正是海盜配戴眼罩的真正原因。

為了在突發戰鬥中能迅速應對艙底昏暗環境，海盜常用一隻眼長時間遮住不見光，當需要進入黑暗區域時，只要換下眼罩，原本遮蓋的眼睛就能立即看清四周，有助於快速辨識敵人；若兩眼都處於明亮環境，突然下艙時恐因視力未適應而成為活靶。因此，看似神秘的眼罩，其實是極具科學根據的實用裝備。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：海盜為什麼要戴眼罩？不是因為眼睛受傷！真實原因曝光，原來能救他一命】