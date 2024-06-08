複姓「夏侯」歷史悠久為何很罕有？網民揭真相：全改成這兩大姓氏
撰文：聯合新聞網
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複姓在台灣社會中較少見，一名網友好奇，三國時代很多人姓「夏侯」，像是夏侯惇、夏侯淵、夏侯霸等，但現在幾乎沒聽過有人姓夏侯，讓他好奇是不是被滿門抄斬了？所以現在都找不到。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
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這名網友在PTT以「現實生活為什麼都找不到姓夏侯的人咧？」為題，指出現在常見複姓有張簡、范姜、歐陽等，但卻幾乎沒聽過有人姓「夏侯」，好奇是不是被滿門抄斬了？所以現在都找不到。另外，同樣在三國時期很多的「司馬」跟「諸葛」，現在似乎也很少見，讓他好奇「到底是為什麼？」。
貼文一出後，有網友說明「古代一堆姓氏在避難的時候改掉了，或者真的是被誅連，畢竟古代有賜姓，留著這姓氏豈不是公開宣示自己和前主子的關聯？所以不是被迫害，就是為了逃避迫害改掉了」、「元智大學有個教授，叫夏侯欣榮」、「這些複姓或雙姓可能在大陸比較多，台灣可能比較少」。
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不過，也有內行網友指出，「夏侯」是漢族複姓，歷史相當悠久，但隨著時代變遷後，許多夏侯的後裔，已將複姓改為單姓，不是改姓夏，就是改姓侯，才導致「夏侯」的複姓幾乎消失。
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