在古代打仗，弓箭是最常見的冷兵器之一，尤其是以《三國》等歷史背景為主題的古裝劇，每次只要進行戰爭的場面，雙方交戰、萬箭齊發的震撼畫面必不可少，相信劇迷們都不陌生。



不過，令人好奇的是，打造每支箭的成本不低，尤其古代沒有工業化的製造技術條件，要想造出足以應付戰爭的龐大數量，不但工藝要求高還耗時，那打仗後那些射出去的箭，會不會被回收呢？

對此，《搜狐網》也解答了多數人心中的疑惑，背後的原因其實非常現實！

古代戰爭結束後 射出去的箭最後都去哪了？中史教科書沒說的真相（01製圖）

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古代戰爭結束後，射出去的箭最後是誰來處理？

根據《搜狐網》報導指出，無論戰爭再怎麼激烈，雙方戰後都會派出戰場的「清道夫」，負責回收弓箭、鎧甲等武器。

畢竟這些都是成本，並非像電視劇情總是將弓箭作為「一次性」工具就這樣棄留在戰場上。

除此之外，要造出具有實戰價值且有破壞力的箭矢，相當費工，材料上除了要找到合適的箭桿，並製造成符合標準的硬度、長度、彈性外，做工更是需要仔細雕琢，包含箭杆的長度、箭弓的彎度、箭頭的形狀以及箭羽的材料等等。

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因此在生產原料不足、生產成本昂貴情況下，在打完仗後回收弓箭，是十分有必要的。

就如經典故事《草船借箭》，從諸葛亮的不僅虛晃了對手，更至少獲得曹營十萬支箭，一石二鳥的神招，就足以顯現箭在古代是珍貴的兵器。

因此對於小國來說，除了要有效率的使用之外，如果能從較大的兵團手中獲得一些弓箭，就更能加大勝算。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代戰爭結束後，射出去的箭最後都去哪了？歷史課本沒說的神祕真相，別傻傻被電視劇騙了】