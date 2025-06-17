孔子其實不姓孔？歷史冷知識一堆人答錯　網民：又是長知識的一天

有著「儒家創始人」、「萬世師表」等多重身份，被後人尊稱為「至聖先師」的孔子，其儒家思想深深影響東亞社會，也因此不少人認為他姓「孔」。但若從歷史脈絡來看，孔子真正的姓，其實並不是「孔」，而是「子」。



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近期孔子的姓氏被當作大陸公務員的考試題目，並列出「子、孔、李、老」4個選項，但卻有不少人選擇「孔」，錯失得分機會。孔子家鄉曲阜市表示，在先秦時代，凡是有身份的人，對「姓」與「氏」有明確區分，姓多用於表明血緣、出身，主要由女性傳承；而氏則用來區分同姓家族的分支，通常由男子使用。

而孔子是殷商貴族的後裔，當時統治者普遍使用的姓氏是「子」，但孔子的六世祖「孔父嘉」覺得「子」姓過於普遍，便取自己名字中的「孔」為家族的氏名。不過孔父嘉後捲入宋國內亂遭殺害，家人被迫逃至魯國，並在當地落地生根，才有了孔子後來在魯國誕生的歷史。

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因此，孔子名丘、字仲尼，若依禮制，他的完整稱謂應為「子姓孔氏丘」，但到了漢代姓氏制度逐漸合併，才演變成今天大家熟悉的單一姓氏。

答案曝光後，也在陸網掀起討論，不少人直呼：

「所以我是文盲」

「孔子不姓孔，就跟老子不姓老一樣」

「又是長知識的一天」

「說白了，如果不忘恩的話，他還是姓孔，因為他始祖是孔父嘉」

「太難了！學不會」

「姓和氏真是搞不清楚啊！」



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