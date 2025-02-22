酒精消毒難殺滅諾如病毒？一文看清感染症狀、傳染途徑、治療方法

諾如病毒與腸胃炎差在哪？出現腹瀉、嘔吐的症狀不只非常不舒服，還很容易傳染給別人。吃到受污染的食物、物品或吸入飛沫都可能被傳染。



目前沒有特效藥，預防是最好的防護措施，包括良好衛生習慣、確保飲食安全，並使用適當的消毒方式。本文將帶你深入了解諾如病毒的症狀、多久康復、傳染途徑、感染力持續多久？

諾如病毒是什麼？感染會怎麼樣？5重點避免交叉感染（按圖👇👇👇）

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諾如病毒症狀

諾如病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯。

諾如多久會好

症狀通常會持續1至10天，之後就會逐漸痊癒。

諾如傳染途徑

1、食入被諾如病毒污染的食物或飲水。

2、接觸被諾如病毒污染的物體表面，再碰觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜傳染。

3、諾如病毒只需極少的病毒量便可傳播，因此與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能受感染。



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諾如傳染力持續多久

諾如病毒的傳染力非常強，可藉由排泄物或嘔吐物人傳人。有些人感染恢復後二周內，其糞便內尚有病毒，仍然具有感染力。

諾如潛伏期

一般為24至48小時。

諾如治療方式

目前並沒有治療諾如病毒感染的特效藥，治療最重要的原則是適度補充水分與電解質，以防止脫水和電解質的流失。家中有嬰兒或幼小孩童的家庭可在一般藥局購得口服電解質溶液，以備需要。

10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

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諾如飲食

感染諾如病毒期間應注意補充水分與營養，必要時補充電解質。建議可透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動，加劇腹瀉的情況；但同時也必須注意營養的攝取，以幫助腸胃道細胞的修復。

諾如酒精消毒

酒精性消毒劑對引起腸胃炎的病毒殺滅效果不佳，須使用較高濃度的稀釋漂白水。稀釋漂白水前應穿戴手套、口罩及防水圍裙，稀釋的漂白水應當天配製並標示日期名稱，未使用的部分在24小時後應丟棄。

諾如和輪狀病毒腸胃炎差在哪

諾如病毒、輪狀病毒腸胃炎差在哪？諾如多以嘔吐為主、輪狀病毒常以腹瀉出現，再者嗜好發年齡層不太一樣。

諾如病毒VS輪狀病毒。（疾病管制署-1922防疫達人圖片）

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：諾如病毒與腸胃炎差別在哪？衛生署曝1關鍵差異！】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

