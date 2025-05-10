台網紅帶女到Uniqlo大便　網民紛稱不敢去買衣服　優衣庫回應曝光

知名網紅在社群平台分享影片，內容顯示其2歲女兒在日系連鎖服裝店Uniqlo分店的西裝展示櫃後方大便，引發網友強烈批評。



對此，台灣日系連鎖服裝店代理商已正式回應，表示將保留法律相關請求權利。

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點圖放大看網紅「沐希一家」帶女兒到Uniqlo大便的畫面：

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事發地點位於新北市蘆洲的日系連鎖服裝店Uniqlo分店。影片中可見2歲女童躲在西裝展示櫃後方，用稚嫩音嗓對父親說：

我在大便，不要理我，大出來很舒服。

父親不但未制止，反而回應：

妳每次便秘，爸比帶你來這裡你都會大便，對不對。

知名網紅在社群平台Threads上發文解釋，表示女兒因便秘服用處方藥2年，但近期藥效失靈，意外發現在日系連鎖服裝店能夠順利排便。

知名網紅還在文中提到：

若貴公司近期接到客戶投訴，衣服上有淡淡的公主屎味，請與我聯絡，我們將會負責到底。

事件引發網友譁然，紛紛表示：

「為什麼店家要承擔你小孩的排便狀況」

「已經去信客服」



有網友擔心衣物衛生問題，直呼：

「不敢去買衣服」

「怕買到屎味衣服」



對此，台灣日系連鎖服裝店代理商Uniqlo發布聲明表示：

本次發文造成消費者不安與疑慮，我們保留法律相關請求權利。

公司強調已進行店舖賣場的徹底檢查，未發現任何污損，賣場安全無虞，但為確保賣場乾淨整潔，將進行清潔與消毒工作。

新北市蘆洲警方表示，已主動前往了解，店家已全權交由總公司負責。警方提醒相關權益與保存監視器以利後續提告動作，將持續辨識涉案人身份，通知到案說明。事件引發爭議後，知名網紅發文致歉，強調孩子有穿尿片、褲子，並非隨地大小便。他們承認讓孩子踩貨架、躲進衣服後方是家長疏失，沒有及時制止孩子的行為。文中提到當下已向員工道歉，目前已主動聯繫日系連鎖服裝店盼望溝通。

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