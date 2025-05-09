台網紅帶女到Uniqlo大便　稱「衣服上有公主屎味」道歉變火上加油

常在社群媒體曬女兒照片的台灣網紅「沐希一家」，昨晚在Threads發一支影片，女兒躲在台灣Uniqlo西裝貨架後面，跟爸爸說她在大便；爸爸還引導問女兒：「妳每次便秘，爸比帶你來這裡你都會大便，對不對？」最後還說了Uniqlo真是棒。家長發這支上過字幕的影片，配上反串道歉文，引來網民大罵。不過沐希一家也向網民喊冤：小孩當然也是大在布布上啊，怎麼搞的好像大在地上一樣。但網民似乎不接受此回應，撻伐說：「妳買到充滿屎味的衣服，你會開心嗎？」



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沐希一家過去曾發過，在日本自駕出車禍，還比愛心合照的照片，當時就被網民批評「為了流量一直在秀下限」。昨晚又發一支影片，女兒躲在Uniqlo西裝貨架後面，告訴爸爸「我在大便，不要理我，等一下就大出來，大出來很舒服」，爸爸還引導問女兒「妳每次便秘，爸比帶你來這裡你都會大便，對不對？」小女孩也回應「我都會大便，都沒有人」，爸爸最後還強調：

「真是神奇，Uniqlo真是棒。」



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並且貼文寫到，「首先必須先跟uniqlo以及uniqlo客戶們，至少最深的歉意。老娘（女兒的綽號）因長期服用便秘處方籤已經兩年多，近期效果有些失靈，已安排回診加強藥效，意外被老爸老媽發現，貴店的氣氛與磁場，異常適合無痛排便，幾週測試下來，屢試不爽。」最後還提到衣服上有淡淡的公主屎味，請與我聯絡，我們將會負責到底。並再次感謝：

「提供了這樣完美的場地，讓長期飽受困擾的小菊花，得到救贖。」



此文開頭雖在道歉，但整篇文章油腔滑調還有錯字，根本就是反串道歉文。許多網民支持Uniqlo提告，不過沐希一家也回應喊冤：「小孩當然也是大在布布上啊，怎麼搞的好像小孩大在地上一樣。」網民不接受此回應，紛紛撻伐家長：

「我真的不敢相信已經2025年了還有這種家長覺得自己小孩這樣做很可愛？」

「妳買到充滿屎味的衣服，你會開心嗎？」

「這位爸爸是不是覺得自己很幽默好笑？」



網民更向家長喊話：

「如果要負責到底 一開始就該把整排衣服買走。」



有網民也截圖，說自己已經去信Uniqlo客服投訴，待Uniqlo公司如何做後續回應。

此文開頭雖在道歉，但整篇文章油腔滑調還有錯字，根本就是反串道歉文。（截圖）

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