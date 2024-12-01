不少人會因為高消費習慣或因誘人優惠、回饋申辦多張信用卡，但有些卡可能久未使用，這時大部分的人會選擇剪卡。



不過專家則建議，卡片雖有一段時間沒有使用，但仍會計入信用卡額度使用率中，一旦剪卡，可能會讓額度使用率提升，影響你的信貸評級（又稱信用評分）。

信用卡別亂剪？恐影響日後貸款 專家揭信貸評級計算法＋2招加分（01製圖）

可用2方法提高信貸評級 點圖放大看看擁20年信貸經驗的專家烏爾茲海默的建議：

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根據《CNBC》報道，消費金融公司「Bankrate」10月針對信用卡的使用進行調查，有將近40％的美國人都有刷爆信用卡額度或接近刷爆額度的經歷，然而這卻可能對你的信貸評級造成負面影響。

擁有超過20年信貸經驗的專家烏爾茲海默（John Ulzheimer）認為「過度使用信用卡並沒有任何好處」，信用卡額度使用率與信貸評級的計算有很大關係，若將信用卡額度刷到上限，可能會讓你的信貸評級有所下降。

他認為，高信用卡額度使用率與較高的信用風險存在明顯關聯。隨著額度使用的提高，持卡人遲繳的可能性也大大增加，反之亦然。因此烏爾茲海默指出：

將額度使用率維持在10%以下是有原因的。

通常額度使用率低於10％的人，信用風險是最低的，也能讓他們拿到較高的信貸評級。

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由於信用卡額度使用率在信貸評級中佔有重要地位，因此烏爾茲海默也給出2項建議，幫助維持較低的額度使用率：

1.提高信用額度

可以提高信用卡的額度，藉此改善可用信用額度與實際使用額度的比例。舉例來說，若是原先信用卡的額度是4000美元，你用了其中的2000美元，使用率就是50％，但若將額度提升至6000美元，使用率就會降至33％。

不過需要注意的是，你得先有良好的信用紀錄、按時繳款，才可能提高額度。另外即使信用卡的額度提升，也要避免過度消費。

2.舊的信用卡不要剪掉

持有舊的信用卡，不僅能夠增加信用帳戶年齡，還能夠改善信用額度使用率。即使使用卡沒有在使用，其信用額度也會被計入額度使用率。舉例來說，如果你持有2張額度各5000美元的信用卡，其中一張消費了2000美元，那使用率則為20％，但若是剪掉其中一張卡，使用率則會飆升至40％，也就是說額度使用率提高，信貸評級就會下降。

烏爾茲海默將提升信貸評級比喻為一場馬拉松，而非短跑。除了維持較低的額度使用率之外，也須按時繳款，也要避免頻繁的申辦信用卡。

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