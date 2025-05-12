牙醫網紅稱「砍頭讓同志投胎」恐同言論惹爭議 網民：沒必要殘暴
撰文：ETtoday
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在IG擁有1萬粉絲的台灣網紅「小周牙醫」，曾以牙醫的身份上過《小姐不熙娣》，當時還在節目上唱饒舌，獲得小S讚賞。不料，日前他在社群開放粉絲問答，有網友問他「有男森跟你告白過嗎？」沒想到他卻回：「我應該會找人把他頭砍了，給學弟妹練習口解神解lab，給他個機會投胎不要當gay。」一番偏激的言論，遭網友出征，對此他也親上火線道歉了。
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小周牙醫的言論遭到網友出征，對此他緊急道歉：
「大家好，我想在這邊鄭重的跟大家道歉，針對昨天一則問答回覆中，我用了很不成熟且具攻擊性的言論，而造成很多人的不舒服與不滿，因為在帳號成立以來一直收到許多騷擾且惡意的私訊，所以昨天一時衝動發表了很不當的回覆，是我還不夠成熟也會針對這件事深刻反省，真的非常對不起造成大家的不愉快。」
他也提及，即使收到騷擾也不該針對同性戀有以偏概全的言論，表示未來會改進並反省，「我真的很抱歉造成大家的困擾。」不過道歉聲明曝光後，許多網友仍不買單，IG被狂洗版，痛批他：
「講出來的話像沒受到教育」
「很可怕的言論」
「你可以不認同，但沒必要殘暴吧」。
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