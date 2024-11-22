暴雪｜韓韶禧挑戰女同志「女女吻」畫面曝光　粉絲集體心動了

撰文：Goody25
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韓韶禧早在2019年就確認出演GL（女女戀）題材電影《Heavy Snow》（《暴雪》/《폭설》），這部作品當時即引發粉絲的高度關注。然而，由於新冠疫情等原因，電影製作完成後被迫擱置多年。

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直到去年亮相第24屆全州國際電影節，人們才再次想起這部沉澱已久的作品。今年10月，電影終於在韓國上映，近期影片中的感情戲及深情吻戲更在社交平臺上流傳，再度掀起觀眾熱議。

根據官網的劇情簡介，《Heavy Snow》是由導演尹秀益執導，並講述了一段圍繞青春友誼與愛情萌芽展開的故事。故事將聚焦在兩位女主人公，江陵藝術高中電影戲劇系的「秀安」（韓海印飾）和「雪」（韓韶禧飾）身上。

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兩人在校園相識並逐漸靠近，產生了超越友誼的情感。某晚，「雪」意外來到「秀安」家門口，邀請她一同前往首爾旅行。在旅途中，她們確認了對彼此的愛意。然而卻因誤會，「雪」選擇離開，令「秀安」深感遺憾。

多年後，成為演員的「秀安」懷抱著對「雪」的思念，再次回到兩人共同度過的冬日大海。

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隨著影片上線，部分片段也開始流傳網路，尤其是韓韶禧與韓海印的兩段吻戲備受矚目。在其中一個片段中，韓韶禧飾演的「雪」溫柔安慰「秀安」後輕輕吻上她的嘴唇；另一段則情感更加濃烈，兩人深情擁吻，展現出超越友誼的愛意。

影片中還包含多句直擊人心的對白，如：「妳還是跟以前一樣很漂亮。不只是漂亮，現在感覺特別了。」、「如何，我現在還漂亮嗎？」等，不僅讓粉絲直呼心動，更有不少人留言驚歎：「姐姐好會~」、「這氛圍感絕了！」

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韓韶禧（韓素希）
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