Snickers朱古力＋即食麵網友大讚去荒島都要帶？5大奇怪鹹甜組合

說到食物的鹹甜組合，總有人能天馬行空地玩出新花樣！



最近網絡上瘋傳「維力炸醬麵加Snickers」的神秘吃法，掀起不少討論，作家陳思宏實際嚐過後更忍不住驚呼「網路真的沒有騙人，這兩個東西加起來，瘋掉好吃！我瘋了！我已經瘋了！」貼文一出吸引2萬多人按讚、超過2,800次轉發，更有不少人好奇跟風嘗試。

網絡爆紅鹹甜神吃法，網友狂推即食麵配Snickers，其餘4款曾流行黑暗食法一次整理（點擊放大瀏覽）👇👇👇

Snickers配即食麵掀熱議 網友：已經連食2禮拜 回憶4大曾爆紅鹹甜食法（01製圖）

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「維力炸醬麵+Snickers」掀熱潮！鹹甜融合超魔性

作家陳思宏分享正確吃法，表示光是半條Snickers就能帶來驚喜的鹹甜層次，讓普通炸醬麵瞬間升級成「魔性好吃」的創意美食。做法其實很簡單，步驟與一般維力炸醬麵相同：熱水煮麵，時間到後撈出拌入原本的醬包，關鍵在於Snickers不是丟進熱水裡，而是趁熱直接放在乾麵上，Snickers遇熱微微融化，濃郁的朱古力、焦糖與花生碎粒，恰到好處地融入炸醬的鹹香，形成層次分明的風味。

如果攪拌時覺得不夠均勻，他建議加一點點熱水輔助，但千萬別加太多，以免破壞乾拌的口感，簡單的幾個步驟，卻能碰撞出意想不到的美味，讓許多人一試成主顧，網友驚嘆，

「我研究所同學在學校已經連吃兩週了」

「瘋掉，感覺很好吃，必須試試吧」

「剛剛試了，爆炸好吃，謝謝推薦」



台灣歌手劉明峰實測後也在底下留言，

「好吃，但是巧克力的量要控制得很精準，不然就會有點甜很像南部的麵」



擁有76萬YouTube訂閱的吃貨豪豪，近日也在TikTok上分享了實測心得，表示這道組合「甜甜鹹鹹，值得嚐鮮」，但他也坦言，一條Snickers要價45元台幣（折合約10.5港元），稍微偏貴；身邊友人則給出正面評價，認為味道不雷，還蠻好吃的。

冬至湯圓不只甜！加咖啡、汽水、酸辣湯 網友創意吃法顛覆想像

「維力炸醬麵加Snickers」掀起熱潮，鹹甜風味驚艷網友，成為近期討論度爆表的創意美食，這樣的奇特搭配，不只限於炸醬麵，隨著冬至將至，湯圓也有不同花招！

過去大家習慣將湯圓搭配花生湯、紅豆湯或薑糖水，但有網友另闢蹊徑，將湯圓放進牛奶中，意外發現超級對味，直呼「喔買尬！超配！超好吃！！！ 尤其是草莓湯圓有夠配」，這則分享意外釣出更多奇特的湯圓吃法，網友分享，

「現在才知道太晚了，還可以加在汽水也很讚」

「小湯圓加拿鐵咖啡，包餡湯圓要配無糖黑咖啡，這才是中西合併，完美交融啊！」

「花生湯圓加熱美式，真的很讚」

「台中人表示我都冷凍湯圓加東泉辣椒醬」

「加酸辣湯也不錯」

「桂花真的很香，全部搭在一起很好吃！」



其實，這種鹹甜的奇妙碰撞早已不是什麼新鮮事。過去，網絡上還流行過幾個被稱為「邪教」的創意組合。

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4大鹹甜創意組合

1. 即食麵+布甸

早在2014年，即食麵加布甸的奇特組合就曾風靡一時，連蔡阿嘎、唐綺陽等名人都親自下場嚐試。一整顆布甸放進即食麵裡，布甸的奶香與甜味融入湯底，有人形容這樣的搭配會帶出「味噌豚骨」般的風味，鹹中帶甜，層次感瞬間提升。

當時不少人推薦「統一肉骨茶泡麵加半顆布丁」，認為這組合鹹甜平衡得剛剛好，吃過的人直呼驚艷，

「認真好吃！有股奶味XDDD」

「布丁要完全化在湯裡面才好吃」



也有人分享，

「之前吃來一客海鮮口味加布丁，好吃好吃」



2. 士多啤梨醬+蛋多士

酸甜的士多啤梨醬抹在鬆軟的多士上，再加上一顆煎得恰到好處的荷包蛋，士多啤梨的果香與蛋香交織，入口瞬間帶來鹹甜平衡的驚艷口感，這樣被網友稱為「南部人才懂的」鹹甜組合，時常在社群掀起討論，網友回應，

「就說草莓醬尬肉鬆很讚都沒有人信我」

「草莓肉鬆蛋吐司無敵好吃！我超愛」

「不是邪教！！！這超級好吃！！！加蛋也好吃！！！！」



還有網友分享其他組合，

「巧克力蛋也好吃，可夾薯餅」

「卡拉雞（炸雞）+蛋+巧克力醬」

「巧克力鮪魚吐司和煉乳肉鬆抓餅，以上是吃膩傳統搭配時非常推薦的吃法喔！」



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3. 薯片+朱古力醬

酥脆的薯片搭配上濃郁的朱古力醬，鹹甜交融的滋味意外協調，讓人一吃就停不下來。這樣的組合不僅成為許多人喜愛的零食，日本品牌Royce更是推出了朱古力薯片，網友讚嘆，

「我覺得很好吃，拿去冰過更好吃」

「洋芋片也可以搭起司醬或是花生醬，也很棒」

「品客原味沾花生醬也很好吃XDD」

「很好吃!!!但是熱量很可怕XD」



4. 朱古力炸雞

這組合看似衝突，卻屢屢掀起討論熱潮，成為鹹甜混搭的經典創意，2023年2月，台灣肯德基曾推出限定的「愛情醬淋可可脆雞餐」，將酥脆炸雞淋上濃郁可可醬，再撒上酸甜草莓脆粒，打造層次豐富的驚喜口感顛覆傳統印象，讓許多人忍不住嚐鮮，網友覺得，

「炸雞外皮依然很酥脆，肉也很嫩，搭上不會太死甜的巧克力醬跟草莓粒，意外滿好吃」

「其實比像想中好吃，我連原味的炸雞後來也加巧克力xd」



過去，韓國肯德基也曾推出薄荷朱古力炸雞沾醬，在鹹甜風味中再添一抹清涼感，顛覆傳統炸雞的吃法，掀起一波新奇風潮；不過這獵奇的搭配引起網友反彈，有網友直言，

「我喜歡炸雞也喜歡薄荷巧克力，但是無法想像混合的味道」

「薄巧派也愛炸雞，但完全無法接受這什麼鬼啦」



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