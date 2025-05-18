韓「洋娃娃美貌」超級新人將亮相台北大巨蛋！曾奪人氣票選第1名

台灣職業棒球隊味全龍將於5月23日至5月25日的大巨蛋主場系列賽事，邀請在韓國被譽為「怪物新人」的新生代啦啦隊女神「權喜原」擔任應援嘉賓！



這是權喜原在日前宣布由韓職「斗山熊」啦啦隊引退後，首次參與的職棒現場應援活動，預計將再掀起台、韓球迷粉絲高度關注，並成為今年中職球季中最矚目的亮點之一。

韓國新生代啦啦隊女神權喜原將於台北大巨蛋賽事擔任應援嘉賓。（Dragon Beauties）

去年才出道 極速登韓知名論壇Dctrend人氣票選第1名 點圖放大看更多權喜原的照片：

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年僅21歲的權喜原於2024年加入韓國職棒「斗山熊」啦啦隊，出道後迅速以精緻可愛的洋娃娃美貌與甜美舞姿，一舉成為粉絲矚目焦點，並在韓國知名論壇《Dctrend》的人氣票選中奪冠，被封為新生代球場女神中的「怪物新人」，人氣指數爆表同時，也引發台灣網友爭相關注。

這次權喜原在宣布由韓職「斗山熊」啦啦隊引退後，突驚喜傳出跨海來台應援消息，預期將為味全龍五月的大巨蛋賽事注入更多樣的韓風魅力，也讓眾多球迷粉絲引頸期盼。

對於即將登上台北大巨蛋應援，權喜原表示非常期待能親身感受台灣職棒與味全龍球迷的應援熱情，她也正積極練習應援舞蹈，並特別準備了一段中場舞表演，期望帶給現場球迷粉絲最棒的演出！

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