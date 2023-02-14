畀男人學識咗添！P圖比女人更狠更熟手　個個油膩肥叔一秒變男神

P圖不是女生的專利！一位名為阿屯的小紅書博主因分享自己的P圖作品爆紅，他的P圖技術可說是「換頭級」的，一個又一個男神都可在他的「一指神功」下誕生！到底有多神？一起來看看吧！



阿屯最有名的「作品」就是這張4人合照了！只見阿屯發了兩個版本作為對比圖，一張是原圖，一張則是修改後的照片……

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博主點出，原圖看起來「油膩感種」，而且照片中的4位打歌「發腮明顯」。然而，這一切都不是問題，經過阿屯一番神操作後，他們立即變成4位花美男，太厲害了！

這位擅長修圖的男博主配文寫道：「P前：不會多看一眼！P後：一寢室大帥哥！朋友中有一個會修圖的男生是多麼可怕，美修完照片後還那麼高清又自然！」

原來這樣360度大變身的P圖的秘密是美圖秀秀APP！阿屯也很大方地分享了修圖的步驟，按著步驟P就可以P出超驚豔的效果。

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像是使用手動瘦身調整臉型，要臉型好看不過度瘦臉可以使用面部重塑這個功能，會顯得更自然。

阿屯也指出，頭髮是顯年齡的一個身體特徵，你可以用這個App把頭髮加量。

阿屯在P圖時強調自然的「原相機感」，若沒有對比圖，很難發現那是經過「手動調整」的照片。如果想學習P圖高段位的，可以追蹤這位小紅書博主「阿屯」，他會分享許多P圖的技巧，男士們不妨作為參考喲！

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